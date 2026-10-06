Πιερρακάκης: Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος για την ΠΥΡΚΑΛ

Στα μέσα του 2027 αναμένεται να αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος για το έργο της ΠΥΡΚΑΛ, εκτίμησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας σήμερα (6/10) στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνεται από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης συνομιλώντας με την Διευθύντρια Σύνταξης στο «Βήμα της Κυριακής», Δήμητρα Κρουστάλλη, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη δεύτερη φάση και έχουν επιλεγεί τέσσερα σχήματα, τα οποία έως το τέλος Νοεμβρίου, θα πρέπει να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιου τύπου μεγάλο έργο αστικής ανάπλασης δεν αφορά μόνο στη μετακίνηση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια περιοχή και να απελευθερώσει οικονομική και κοινωνική αξία. Παράλληλα, δήλωσε ότι υπάρχει ήδη μια σειρά από συνδεδεμένα και δρομολογημένα έργα, όπως η σύνδεση της ΠΥΡΚΑΛ με τον σταθμό του μετρό της Δάφνης.

«Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο την αναμονή και την υστέρηση, θέλει αποτελέσματα τώρα»

Ερωτώμενος σχετικά με την ύπαρξη ενότητας στην πόλη, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «οι κρίσεις μας φέρνουν πιο κοντά καθώς υπάρχει μεγαλύτερη συνθήκη κοινής αντίληψης και ενότητας παρά πριν από την κρίση».

«Η δουλειά του πολιτικού είναι να αναλαμβάνει ευθύνη. Πολιτεία και Δήμοι λειτουργούν αναλαμβάνοντας ευθύνη, αλλά και η κοινωνία που σηκώνει το μανίκι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα του «να μπορεί μία χώρα όπως εμείς, που είναι μεταξύ προοπτικής και εκκρεμότητας, να έχει μία ταχύτητα λήψης αποφάσεων». Όπως πρόσθεσε, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, «ο κόσμος δεν αντέχει άλλο την αναμονή και την υστέρηση. Θέλει αποτελέσματα και τα θέλει τώρα».

Ωστόσο ανέφερε ότι «περισσότερο από το να είμαι χαρούμενος, με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμος» αναγνωρίζοντας πως κάθε μέτρο μπορεί να δεχθεί την κριτική σημειώνοντας όμως ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί λόγο αδράνειας. «Η δουλειά της Πολιτείας και του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο. Είναι να δίνει το χέρι», ανέφερε, περιγράφοντας με αυτή τη φράση τη φιλοσοφία που, όπως είπε, θα χαρακτηρίζει τις επόμενες κυβερνητικές κινήσεις. «Τον κόσμο δεν τον νοιάζει το “θα”, αλλά το “να”. Να παράγεις αποτελέσματα. Μας νοιάζει να κάνουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

Πανευρωπαϊκό πρόβλημα το ζήτημα της στέγασης

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της στέγασης, ο Υπουργός το χαρακτήρισε «πανευρωπαϊκό», σημειώνοντας ότι το έφερε στη συζήτηση στο άτυπο Eurogroup. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι γίνονται κινήσεις, όπως η επιστροφή ενοικίου και γενικότερες κινήσεις που βελτιώνουν την προσφορά κατοικίας. Ειδικά για τη βραχυχρόνια μίσθωση, τόνισε πως η νομοθεσία που απαγορεύει νέα Airbnb σε τρία κεντρικά διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας έχει οδηγήσει σε περίπου 1.500 λιγότερους αριθμούς μητρώου ακινήτων σε έναν χρόνο. «Δεν είναι η μόνη λύση που θεραπεύει το πρόβλημα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «έχουμε πάρει τα καλύτερα παραδείγματα πανευρωπαϊκά και ξεκινάμε να τα εφαρμόζουμε και θα κάνουμε και άλλα, προσπαθώντας διαρκώς να αφαιρούμε ένα κομμάτι των εμποδίων».

Κλειδί για τις πολιτικές αποκέντρωσης οι επενδύσεις και τα έργα υποδομών

Ερωτώμενος για τις πολιτικές αποκέντρωσης, υπογράμμισε τον ρόλο των υποδομών, τονίζοντας ότι όσο περισσότερο χτίζονται υποδομές και διαχέονται επενδύσεις στη χώρα, δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και αφαιρούνται εμπόδια για όσους θέλουν να λάβουν την απόφαση να μετεγκατασταθούν στην περιφέρεια. «Όσο θα ενισχύουμε τις επενδύσεις και τα έργα υποδομής, τόσο πιο εύκολη θα είναι η επιλογή για εκείνους που τη θέλουν», σημείωσε.

Η αναδιανομή των πόρων γίνεται ήδη από το κράτος

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη φορολογία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημείωσε ότι η μεταφορά φόρων στους δήμους, όπως ο ΕΝΦΙΑ, θα απαιτούσε παράλληλα μηχανισμό αναδιανομής, ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις στη χρηματοδότηση των δήμων.

«Αν έπρεπε να έχουμε μηχανισμό αναδιανομής, τον έχουμε ήδη και λέγεται κεντρικό κράτος», είπε, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί ένας επιπλέον μηχανισμός που θα πρέπει στη συνέχεια να κάνει την ίδια αναδιανομή.

Ανάλογη, όπως είπε, είναι και η λογική για το τέλος ανθεκτικότητας, καθώς οι πόροι για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που συνδέονται με την κλιματική κρίση δεν αφορούν μόνο περιοχές με ξενοδοχειακή δραστηριότητα, αλλά το σύνολο της χώρα.

Τέλος, αναφερόμενος στην Αθήνα της κρίσης και το σήμερα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι όλη αυτή η διαδρομή αποτελεί ένα μέτρο των μεγάλων αλλαγών στη χώρα.