Μητσοτάκης: «Μοίρασε» στον ΣΕΒ €95 εκατ. για το ρεύμα της βιομηχανίας

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ το βράδυ της Τρίτης (6/10) το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, καθώς εδώ και καιρό ο ΣΕΒ και οι άλλες ενώσεις έχουν θέσει τα αιτήματά τους για στήριξη και περίμεναν τις εξαγγελίες του. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε αρχικά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, μεταξύ των οποίων την ενίσχυση κατά 75 εκατ. ευρώ της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους CO2 για 50 επιχειρήσεις, τις χαμηλότερες χρεώσεις δικτύων, ΥΚΩ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και τη μείωση κατά 50% της σχετικής επιβάρυνσης για 23.000 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί αντιστοιχούν συνολικά σε σχεδόν μισό δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως επισήμανε, οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ενεργειακή αγορά απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη ενίσχυση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους CO2.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα της παρέμβασης υπολογίζεται στα 95 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο, κατά τον πρωθυπουργό, θα αφαιρεθεί από τα βάρη της παραγωγής. Οι ακριβείς όροι, οι δικαιούχοι και ο μηχανισμός εφαρμογής του νέου σχήματος θα ανακοινωθούν από τα συναρμόδια υπουργεία τις επόμενες ημέρες.

Η πορεία της οικονομίας

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό της διαδρομής του από το 2019 μέχρι σήμερα και υποστήριξε πως η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις δυσκολίες, ενώ παράλληλα δημιουργούνται προοπτικές για το μέλλον.

«Ήταν μια εντολή προόδου που είναι η πυξίδα μας εδώ και 7,5 χρόνια», σημείωσε, εξηγώντας ότι η πρώτη κυβερνητική θητεία είχε ως βασικές προτεραιότητες τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Κατά τη δεύτερη κυβερνητική θητεία, όπως ανέφερε, το βάρος μετατοπίστηκε στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, στην ενίσχυση των επενδύσεων και του εισοδήματος, στην ενδυνάμωση της άμυνας και στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η πορεία αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, από τη μεταναστευτική κρίση του 2020 και την πανδημία του COVID-19 έως την ενεργειακή κρίση του 2022 και το διεθνές πληθωριστικό κύμα, το οποίο, όπως σημείωσε, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

ΑΕΠ στα 262 δισ. ευρώ και επενδύσεις πάνω από το διπλάσιο

Παρουσιάζοντας την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το ΑΕΠ της χώρας, το οποίο ανερχόταν σε 185 δισ. ευρώ το 2019, αναμένεται να φτάσει τα 262 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, σε πραγματικούς όρους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να είναι αισθητά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι ο στόχος για σημαντική αύξηση των επενδύσεων έχει επιτευχθεί, καθώς οι επενδύσεις έχουν ουσιαστικά υπερδιπλασιαστεί μέσα σε επτά χρόνια.

«Έχουμε μειώσει, αλλά όχι ακόμα πλήρως καλύψει, το επενδυτικό κενό που μας χωρίζει από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ το 2026.

Περισσότεροι από 90 φόροι μειώθηκαν ή καταργήθηκαν – Στο 7,4% η ανεργία

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η οικονομική ανάκαμψη συνοδεύτηκε και από σημαντικές εξελίξεις στο κοινωνικό πεδίο.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 90 φόροι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί, ενώ η ανεργία, την οποία χαρακτήρισε «τη χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας», έχει υποχωρήσει από το 18% το 2019 στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026.

Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έξι φορές, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, επίπεδο που αποτελούσε τον στόχο για το 2027, ενώ η κυβερνητική επιδίωξη είναι να ανέλθει στα 1.800 ευρώ το 2030.

«Οι μόνιμες αυξήσεις επιστρέφουν σε μισθούς και συντάξεις, συνοδεύοντας μέτρα που ευνοούν την επιχειρηματικότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στην ιστορία του ΟΟΣΑ»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε πρωθυπουργός και στη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας και στη μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως υποστήριξε, η χώρα καταγράφει σήμερα «την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στην ιστορία των χωρών του ΟΟΣΑ».

Τα στοιχεία αυτά, όπως είπε, αποτυπώνονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή από το οικονομικό επιτελείο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και έντονης μεταβλητότητας στις αγορές ομολόγων.

«Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να παράγει όχι μόνο πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και να μειώνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα το δημόσιο χρέος της», τόνισε.

«Για πρώτη φορά από το 1980 και μετά, η χώρα καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος της και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα πολύ μικρότερο βάρος από αυτό που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxxt85shlrl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Εθνικό οπλοστάσιο» η δημοσιονομική επίδοση απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας με τις μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας αποτελεί ένα «εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι στις εξελίξεις που εκτείνονται από την Ουκρανία και τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή και οι οποίες έχουν πλέον άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ σύνθετη ενεργειακή κρίση», είπε, εξηγώντας ότι ακόμη και ένα πλήγμα σε μια πετρελαιοπηγή ή σε έναν αγωγό μπορεί να προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας, αυξάνοντας το κόστος των μεταφορών και των πρώτων υλών και, τελικά, τις τιμές των προϊόντων.

«Κάθε ένταση σε αυτές τις περιοχές τροφοδοτεί αυτόματα τον πληθωρισμό», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αναταραχή μετατρέπεται πλέον άμεσα σε οικονομική αστάθεια, την ώρα που οι αγορές ομολόγων δέχονται έντονες πιέσεις.

«Πριν από έναν μήνα είχα προειδοποιήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμη δυσκολότερος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Η αξιοπιστία μας επιτρέπει να δανειζόμαστε φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7»

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα λειτουργεί ως σημαντικό ανάχωμα.

«Αυτά τα αναχώματα, τα οποία υψώσαμε, κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο ή και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στο κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλέον σε θέση να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από τέσσερα από τα επτά κράτη της ομάδας των G7.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από κάποια χρόνια», σχολίασε.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών και οικονομικών δεδομένων, οι δυνατότητες κάθε εθνικής πολιτικής παραμένουν περιορισμένες μπροστά στην ένταση και την έκταση των διεθνών αναταράξεων.

«Στην παρούσα κατάσταση, κάθε επιμέρους εθνική πολιτική δεν μπορεί παρά να έχει τα όριά της», κατέληξε ο πρωθυπουργός.





