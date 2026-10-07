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Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
Πολιτική
13:54 - 07 Οκτ 2026

Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες

Reporter.gr Newsroom

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 Η στεγαστική κρίση, η τουριστική πίεση και οι αλλαγές που συντελούνται στον αστικό ιστό της Αθήνας είναι τα βασικά θέματα που τέθηκαν σε συζήτηση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα, Δήμαρχο Αθηναίων, τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη και τον Στράτο Φαναρά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Metron Analysis S.A., στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνεται από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.  

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δυνατότητα παροχής επιπλέον ορόφων για την ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της μακροχρόνιας μίσθωσης, σημείωσε ότι μια τέτοια κατεύθυνση δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα της πόλης και κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Απαντώντας, δε, σε ερώτηση του κ. Χωμενίδη σχετικά με το κατά πόσο η κυβέρνηση, εξυπηρετώντας συμφέροντα, δεν απελευθερώνει τις κλειστές κατοικίες προκειμένου να διατηρούνται υψηλά τα ενοίκια, ο κ. Δούκας απάντησε χαρακτηριστικά: «Ακριβώς».

Σχετικά με τη δημιουργία κλειστών κατοικιών, ο κ. Δούκας έφερε ως παράδειγμα την Ισπανία, επισημαίνοντας ότι αξιοποιεί πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία τους: «Η Ισπανία φτιάχνει κοινωνικές κατοικίες με τα χρήματα του ΤΑΑ. Εμείς φτιάξαμε κοινωνικές κατοικίες με το ΤΑΑ; Η απάντηση είναι όχι».

Τόνισε, δε, πως σύμφωνα με μελέτη του Δήμου Αθηναίων, υπάρχουν περίπου 40.000 κατοικίες χωρίς χρήση, εκ των οποίων περίπου 20.000 παραμένουν κλειστές χωρίς ηλεκτροδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα γιατί οι διαθέσιμες κατοικίες δεν επιστρέφουν στην αγορά, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα επιδότησης ενοικίου που έχουν εφαρμοστεί από διαδοχικές κυβερνήσεις καταλήγοντας πως πρέπει να εξεταστεί εάν οι υψηλές τιμές αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που παραμένουν κλειστές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας και στην πίεση που ασκείται στο κέντρο της πόλης κάνοντας λόγο για «έκρηξη της τουριστικής κίνησης». Όπως ανέφερε, όταν ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή, ο αριθμός των τουριστών στο κέντρο της Αθήνας έφθανε περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια, ενώ φέτος αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατ., με μέση διάρκεια παραμονής 3,5 ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε και το ζήτημα της απόδοσης των εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα στην πόλη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος δεν λαμβάνει αντίστοιχους πόρους με την πίεση που δέχεται ο αστικός ιστός. Όπως ανέφερε, από την τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχεί στον Δήμο Αθηναίων μόλις περίπου 0,4 ευρώ ανά επισκέπτη, ενώ αναφέρθηκε και στο τέλος διαμονής, το οποίο ανέρχεται σε 10 ευρώ την ημέρα για τα πεντάστερα καταλύματα, υποστηρίζοντας ότι από το συγκεκριμένο έσοδο δεν επιστρέφει κανένα ποσό στον Δήμο Αθηναίων.

Όπως εξήγησε, προκειμένου η Αθήνα να μην ακολουθήσει την πορεία πόλεων όπως η Βαρκελώνη, ο Δήμος προχώρησε σε μελέτη φέρουσας ικανότητας, εντοπίζοντας περιοχές που είχαν ήδη φτάσει στα όρια του κορεσμού. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Κυβέρνηση και, όπως σημείωσε, σταμάτησε ορθώς η επέκταση της δραστηριότητας των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία βασικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμος δίνει «σκληρή μάχη» ώστε να μην δημιουργούνται νέα ξενοδοχεία σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές και να μην μετατρέπονται όλες οι χρήσεις σε εστιατόρια, μπαρ και κέντρα ψυχαγωγίας υπογραμμίζοντας ότι «δεν θέλουμε να γίνει η Πλάκα ένα mall. Θέλουμε να υπάρχουν και κάτοικοι» ενώ υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να χάσει τη σχέση της με την Ακρόπολη και τον δημόσιο χώρο. «Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνει κάποιος ένα κτίριο τόσο ψηλό ώστε να κρύβει τη θέα της Ακρόπολης».

Στις προτεραιότητες του Δήμου εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, και η βελτίωση των πεζοδρομίων, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπως η Κυψέλη. Όπως είπε, τα πεζοδρόμια αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αθήνας και απαιτούν πόρους και συστηματικές παρεμβάσεις. «Χρειάζονται πόροι. Το παλεύουμε, κάνουμε πεζοδρομήσεις και πρέπει να αποτελεί βασική αρχή για όλα τα επόμενα χρόνια». Τέλος, στο μέτωπο της καθαριότητας, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται καθαρισμοί επτά έως οκτώ φορές την ημέρα, καθώς η τουριστική δραστηριότητα, αλλά και η λειτουργία εστιατορίων και ξενοδοχείων, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες.

Ο κ. Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τη δημαρχία της Αθήνας.

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