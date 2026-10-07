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Δένδιας – Ρούμπιο: Υπεγράφη η συμφωνία για τη συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς της Φλόριντα
Πολιτική
14:46 - 07 Οκτ 2026

Δένδιας – Ρούμπιο: Υπεγράφη η συμφωνία για τη συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς της Φλόριντα

Reporter.gr Newsroom

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Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έπεσαν την Τετάρτη (7/10) οι υπογραφές για την Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) με στόχο την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.  

Στην υπογραφή της συμφωνίας προχώρησαν, ενώπιον των δύο Υπουργών, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριο Χούπη και ο Διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα John Haas.

«Η παρουσία του υπουργού των ΗΠΑ υποδηλώνει τη στενή στρατηγική σχέση», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για να προσθέσει:

«Η συμφωνία που υπεγράφη προ ολίγου μεταξύ του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μία επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.»

Όπως εξήγησε, «στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η Ελλάδα αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνει μία επιπλέον δυνατότητα» πρόσθεσε.

«Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι μια σημαντική στιγμή για την οποία είμαστε ευτυχείς» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως η επίσκεψή του αποτελεί «μία ακόμη επιβεβαίωση του πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ».

«Πρόκειται για την ιστορική συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα: στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της άμυνας και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω της Εθνοφρουράς μας. Η Εθνοφρουρά της πολιτείας μου, της Φλόριντα, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι τυφώνες, και θεωρώ ότι έχει πολλά να διδαχθεί από τη δική σας τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι σεισμοί και οι δασικές πυρκαγιές. Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας μάθησης», υπογράμμισε ακόμη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Και προσέθεσε:

«Πρόκειται για το είδος των δεσμών, των σχέσεων και των συνεργασιών που θέτουν τα θεμέλια μιας εκσυγχρονισμένης συμμαχίας — μιας συμμαχίας που βασίζεται σε μια μακρά ιστορία συνεργασίας, αλλά και που αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις, αλλά και πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για το μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο της επίσκεψής μου, ειδικά δεδομένης της εμπλοκής της πολιτείας μου.»

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