Μητσοτάκης – Ρούμπιο: «Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00 την Τετάρτη 7/10 η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και η διμερής συνάντηση Ελλάδας και ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών». Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή» και «γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα «έναν τόσο ισχυρό εταίρο» και ότι Washington και Αθήνα συνεχίζουν να ενισχύουν τη σχέση τους με τρόπο αμοιβαία επωφελή.

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο της ενέργειας και της συνδεσιμότητας στις διμερείς σχέσεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο τομείς με ιδιαίτερη σημασία για τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG σε Ευρώπη», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ελληνική πλευρά στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στο Μέγαρο Μαξίμου, η ελληνική πλευρά παρέθεσε δείπνο στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

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Ρούμπιο από την Πνύκα: Υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη

Νωρίτερα, το απόγευμα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκφώνησε ομιλία από την Πνύκα με πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και την Ακρόπολη, που όπως είπε «εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε την ομιλία του στην Πνύκα αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή της Ελλάδας στη Δύση, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας», αναφερόμενος στις «πανύψηλες κολώνες και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ελληνικά ιδεώδη και στην κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας, σημειώνοντας ότι για τους αρχαίους Έλληνες η επιδίωξη της αριστείας αποτελούσε την κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης.

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