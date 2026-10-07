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Ρούμπιο από την Πνύκα: Υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη
Πολιτική
19:10 - 07 Οκτ 2026

Ρούμπιο από την Πνύκα: Υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom

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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκφώνησε ομιλία από την Πνύκα με πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και την Ακρόπολη, που όπως είπε «εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου».

Στον χώρο της Πνύκας ήταν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο καθώς και σημαντικοί Έλληνες επιχειρηματίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε την ομιλία του στην Πνύκα αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή της Ελλάδας στη Δύση, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας», αναφερόμενος στις «πανύψηλες κολώνες και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ελληνικά ιδεώδη και στην κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας, σημειώνοντας ότι για τους αρχαίους Έλληνες η επιδίωξη της αριστείας αποτελούσε την κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως ανέφερε, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν την προσοχή τους προς τα έξω, ενώ η Αθήνα «μας έδωσε τη Δημοκρατία» και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης «μας έδωσαν τη φιλοσοφία».

«Στην Αθήνα γίναμε μάρτυρες της πρώτης ολοκληρωμένης έκφρασης αυτών που χαρακτήρισαν τη Δύση», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, συνδέοντας την αρχαία ελληνική σκέψη με τις αξίες που, όπως είπε, διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Παρθενώνα και στους ανθρώπους που τον έχτισαν. «Αυτοί που έχτιζαν τον Παρθενώνα κοίταζαν προς τα πάνω», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πίστευαν πως «η υψηλότερη φιλοδοξία είναι να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος».

Αναφερόμενος στη σημερινή εποχή και στις διεθνείς προκλήσεις, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι «σήμερα βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι», τονίζοντας πως «με τον Τραμπ επιλέγουμε την εθνική ισχύ». Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη μακροχρόνια νάρκη».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο φίλο» για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η χώρα υπήρξε «υπόδειγμα συμμάχου». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον δεν αντιμετωπίζει τις συμμαχίες ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Δανία για τη Γροιλανδία.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε ακόμη στο αρχαιοελληνικό ιδανικό του «ένδοξου ανδρός», παραπέμποντας σε ιστορικές και μυθολογικές μορφές που, όπως είπε, επέλεξαν τη δόξα και την εκπλήρωση του καθήκοντος. Έκανε ειδική αναφορά στον Σωκράτη, ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του τις πεποιθήσεις του, στους 300 Σπαρτιάτες που έπεσαν στις Θερμοπύλες, αλλά και στον Αχιλλέα, ο οποίος επέλεξε να παραμείνει στην Τροία επιδιώκοντας την αιώνια δόξα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι η «Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την Αρχαία Ελλάδα» και προσθέτοντας: «Υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyq9vc0meld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο απόηχος των δηλώσεων με Γεραπετρίτη και Δένδια – Τι είπε για καλώδιο και Γκιλφόιλ

«Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή», τόνισε νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα».

«Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές», προσέθεσε, αναφέροντας πως βασική επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας, «κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του Καθέτου Διαδρόμου που έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG», όπως είπε.

«Έχουμε μεγάλο χρέος στην Αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο πρώτο και ελπίζω όχι το τελευταίο ταξίδι μου στην Ελλάδα», ανέφερε ακόμη.

Για Γκιλφόιλ: Κάνει εξαιρετική δουλειά - Fake news το δημοσίευμα της WSJ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δε, αναφέρθηκε σε πληθώρα ζητημάτων. Μεταξύ αυτών, έκανε και μία μικρή αναφορά στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ περί εμπλοκής της Ουάσιγκτον «στην κατάρρευση» της κυβέρνησης της Ρουμανίας και δυνητικής εμπλοκής στην ίδια διαδικασία σε όποια χώρα «χρειαστεί», ο κ. Ρούμπιο διέκοψε τον Αμερικανό δημοσιογράφο αναφέροντας με εκνευρισμό:

«Ποιος το είπε αυτό; Δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν θα απαντήσω σε μια ερώτηση που εσείς υιοθετείτε ως σωστή και δεν είναι σωστή». Απέδωσε, δε, το δημοσίευμα σε fake news, πράγμα – που όπως είπε – συμβαίνει συχνά «κατά του προέδρου μας, Ντόναλντ Τραμπ». Υπενθυμίζεται πως στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει να διενεργηθεί έρευνα για τη δράση της Κ. Γκιλφόιλ, ενώ για το ίδιο θέμα, μετά την WSJ, έγραψαν και οι Financial Times.

Στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο περιορίστηκε να σχολιάσει πως η κ. Γκιλφόιλ «κάνει εξαιρετική δουλειά», ενώ σχετικά με το επίμαχο δημοσίευμα δεν έκανε κανένα άλλο σχόλιο.

Σημειώνεται πως μετά την επίσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισκέφτηκε το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα το οποίο προσφάτως ανακαινίστηκε.

Για το καλώδιο: Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διπλωματίας

«Οι ΗΠΑ είναι αφοσιωμένες στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά κάποια από τα ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές διασυνδέσεις σχετίζονται με ευαίσθητες καταστάσεις, που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Αυτά τα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, με την αποστροφή του να εκλαμβάνεται ως έμμεση, πλην σαφής, αναφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Μάρκο Ρούμπιο έθεσε την εθνική ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, επικαλούμενος μάλιστα και ως παράδειγμα, προς απόδειξη της θέσης του, το Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα, να τίθεται εν αμφιβόλω η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο», είπε, για να προσθέσει:

«Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτά ζητήματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δε θα πω ποιες, αλλά τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μία συνέντευξη Τύπου. Εμείς είμαστε προσηλωμένοι στην επιτυχία αυτών των έργων και στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που θέσατε, αναγνωρίζω ότι άπτονται ορισμένων πολύ ευαίσθητων και λεπτών θεμάτων και σκοπεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε στο κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να μπορούν να συζητηθούν όπως πρέπει.

Γνωρίζω ότι μας αρέσει να είμαστε διαφανείς, όμως υπάρχουν ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις που είναι προτιμότερο να μη συζητούνται σε συνεντεύξεις Τύπου, αλλά να αντιμετωπίζονται στο τραπέζι του διαλόγου.

Και, παρεμπιπτόντως, θέλω να συγχαρώ τον υπουργό Εξωτερικών σας, ο οποίος εργάζεται πάντοτε πολύ σκληρά για την προώθηση του διαλόγου και της σταθερότητας στον κόσμο. Έχει επενδύσει πολλά προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια και είναι κάτι που εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε.»

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 19:17
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