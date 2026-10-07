Επίσκεψη Ρούμπιο: «Πυρά» από την αντιπολίτευση – Ερωτήματα για Τουρκία, καλώδιο και Κάθετο Διάδρομο

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέροντας σειρά ερωτημάτων για το «στρατηγικό διάλογο» Ελλάδας – ΗΠΑ, ενώ ζητούν και πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα τεκταινόμενα της επίσκεψης.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν σειρά από σημαντικά ερωτήματα στην κυβέρνηση όσον αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο και ζητούν πλήρη ενημέρωση προπάντων όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και ενέργειας. Πιο αναλυτικά:

ΠΑΣΟΚ: Τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι απλώς «ευαίσθητα ζητήματα», προβλέπονται και κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος σε σημερινή ομιλία του στη Βουλή τόνισε: «Παρακολουθούμε στενά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, η οποία είναι σε εξέλιξη και κυρίως τις συνέπειες αυτής, το τι θα φέρει και τι θα αφήσει, όχι μόνο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά ευρύτερα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Και θα πρέπει από την αρχή να αποσαφηνιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου. Αν δηλαδή τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δίνουμε το ίδιο νόημα σε αυτόν τον κομβικό όρο, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι ο στρατηγικός διάλογος θα πρέπει να είναι η απόπειρα αναζήτησης και επέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών, κοινών ιδεών, κοινών αρχών, για την ειρήνη, τη σταθερότητα, για το διεθνές δίκαιο, για τη διεθνή δικαιοσύνη και τα διεθνή δικαστήρια, για μια διεθνή κοινότητα που θα βασίζεται σε κανόνες.

Αυτό δεν φαίνεται να είναι δεδομένο. Κάθε άλλο παρά δεδομένο είναι. Διότι η Αμερικανική Διοίκηση Τραμπ έχει διακριθεί για τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά, για την προβολή ωμής ισχύος, για την ευθεία αμφισβήτηση των διεθνών κανόνων και για πολιτικές και επιχειρησιακές επιλογές, οι οποίες οδήγησαν σε εκτεταμένη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση και ανασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως στο Ιράν, με την έναρξη ενός πολέμου, ο οποίος όχι απλώς δεν προκάλεσε την ανατροπή του καθεστώτος των μουλάδων, όχι μόνο δεν πέτυχε τον πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν, που είχε ήδη περιοριστεί και ρυθμιστεί με τη συμφωνία JCPOA, της Διοίκησης Ομπάμα, από την οποία συμφωνία ο Πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη του θητεία είχε αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά αντίθετα οδήγησε και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που δεν είχε συμβεί ποτέ ως σήμερα.

Άκουσα τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον κ. Ρούμπιο νωρίτερα να λέει ότι εμείς πάντα εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο και πάντα είμαστε στην πλευρά του αμυνόμενου και όχι του επιτιθέμενου, αλλά αναρωτιέμαι ποιος είναι ο αμυνόμενος και ποιος είναι επιτιθέμενος στην περίπτωση του Ιράν, άρα για ποια πολιτική αρχών μιλά η Ελληνική Κυβέρνηση;

Όπως για ποια πολιτική αρχών και ποιο διεθνές δίκαιο μιλά η Ελληνική Κυβέρνηση στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής και της Γάζας; Συμπληρώνουμε τρία χρόνια σήμερα από την αποκρουστική, βάρβαρη και καταδικασθείσα από όλη την Ευρώπη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και την κλιμάκωση κρίσης στη Μέση Ανατολή που διαρκεί τόσες δεκαετίες.

Στο όνομα τίνος διεθνούς δικαίου ενεργήσαμε ώστε τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς την Παλαιστινιακή Αρχή; Πού είναι η ειλικρινής διαμεσολάβηση που έπρεπε να έχουμε λάβει για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών με την αναγνώριση και την ύπαρξη Παλαιστινιακού Κράτους, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια;

Πώς αντιδράσαμε στην ισοπέδωση της Γάζας και στις πράξεις γενοκτονίας; Πώς αντιδράσαμε στον αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης και στην προσπάθεια της Κυβέρνησης Ισραήλ να ναρκοθετήσει στη λύση των δύο κρατών στην περιοχή; Πώς; Με συναντήσεις μόνο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κ. Νετανιάχου;

Ή πώς ακριβώς εξυπηρετούμε το διεθνές δίκαιο όταν αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στον Κόλπο με «ναυτική βοήθεια»;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να μιλήσει σήμερα για το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής και με ναυτική βοήθεια στον Κόλπο;».

Και στη συνέχεια συμπληρώνει: «Στον τομέα της ενέργειας επίσης απαιτείται απόλυτη διαφάνεια, διαφάνεια και ενημέρωση. Όχι τόσους πολλούς μήνες πριν, είδαμε συμβάσεις να έρχονται στη χώρα μας χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση κανενός. Μετά από καθυστερήσεις, αμφισημίες, αντιφάσεις στην ενεργειακή πολιτική, έργα τα οποία είχαν σχεδιαστεί το 2011 από την Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου - ΠΑΣΟΚ είχαν τεθεί στο αρχείο από τις διαδοχικές κυβερνήσεις Τσίπρα-Καμμένου, Μητσοτάκη και ξαφνικά ανασύρθηκαν. Γιατί; Διότι άλλαξε η Αμερικανική Διοίκηση και αυτό δεν εξηγήθηκε ποτέ.

Για εμάς δε στρατηγικός διάλογος σημαίνει πρώτα και κύρια στρατηγικές εγγυήσεις ασφάλειας των μερών αυτής της σχέσης. Και εδώ ναι, πρέπει η ελληνική διπλωματία να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, τον περίφημο GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς και τα θαλάσσια πάρκα και τις εντελώς παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, την απειλή πολέμου, τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τα ζητήματα που αφορούν στην παράνομη τουρκική αλιεία, που παραβιάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων και την ευρωπαϊκή δικαιοταξία.

Αυτά δεν είναι απλώς «ευαίσθητα ζητήματα», όπως μας είπε ο κ. Ρούμπιο πριν από λίγο. Είναι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές. Η Ελλάδα πρέπει πάντοτε να επικαλείται το διεθνές δίκαιο και να εκθέτει την τουρκική προκλητικότητα έναντι όλων, του ΟΗΕ, της ΕΕ και των ΗΠΑ. Και προφανώς να επιμείνει στην αναστολή παράδοσης των F-35 στην Τουρκία για όλους τους λόγους που προείπα. Όχι να την κρύβει κάτω από ένα παχύ χαλί -είτε αυτό ονομάζεται «ήρεμα νερά» είτε «Διακήρυξη των Αθηνών».

Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής θα πρέπει να τεθεί επιτέλους από τον Υπουργό Εξωτερικών -που έμεινε άφωνος τις τελευταίες ημέρες- το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβειρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal και να ζητηθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις.

Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος και δεν δέχεται παρεμβάσεις από τρίτες χώρες. Αυτό πρέπει να είναι σαφές από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών προς τον Αμερικανό ομόλογό του».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ρούμπιο μετέτρεψε την Πνύκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι ΗΠΑ

Σε ομιλία της στη Βουλή για τις κυρώσεις ΥΠΕΘΑ, η Προέδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στην επίσκεψη Ρούμπιο τονίζοντας- μεταξύ άλλων:

Συνεδριάζουμε σήμερα εδώ, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Που τολμά την ύβρη. Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνύκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Που εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ενός νεοαποικιοκρατικού δόγματος που υπηρετεί και η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα. Η οποία δήλωσε προκλητικά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις, παντού, “μπορούμε να το κάνουμε και εδώ”, είπε. Έτσι αντιλαμβάνεται η αμερικανική κυβέρνηση την επιθετική προώθηση των συμφερόντων της, παραβιάζοντας τη Δημοκρατία, περιφρονώντας την λαϊκή κυριαρχία στα Βαλκάνια και παντού.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, σε Βουλή και Γερουσία όχι όμως στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχετε αντιδράσει κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές, αντιδημοκρατικές δηλώσεις της Aμερικανίδας πρέσβειρας. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ, σήμερα στην Αθήνα. Άχνα δεν έχετε βγάλει.

Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της πρέσβειρας; Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ΗΠΑ; Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής του Κάθετου Διαδρόμου σας προστατεύει; Είναι γιατί θέλετε, κατά την προσφιλή σας συνήθεια, να συγκαλύψετε τη δήλωση; Είναι γιατί προτιμάτε την καραμέλα ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους; Επί της ουσίας όμως η σιωπή σας λέει πολλά.

Κουτσούμπας: «Ο λαός δεν αντέχει άλλο» – Επίθεση στη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Στην δήλωση του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το συλλαλητήριο σωματείων και φορέων στο Σύνταγμα ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογκη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικανικές βάσεις θανάτου απ' άκρη σ’ άκρη.

Ο Κάθετος Διάδρομος για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα επιδεινώσει την κατάσταση, θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια, θα μειώσει το λαϊκό εισόδημα, θα πλήξει λαϊκά δικαιώματα και βεβαίως θα εμπλέξει τη χώρα μας σε μεγαλύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και στους πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της».

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Ελληνική Λύση: Καμία διασφάλιση για το καλώδιο από τον Ρούμπιο

Με δήλωση του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει για την επίσκεψη Ρούμπιο: «Η φράση ότι η διπλωματία πρέπει να υπάρχει ώστε να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες για την πόντισή του καλωδίου, φωτογραφίζει την Τουρκία.

Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίπτουν τας χείρας τους και ότι, μετά και από το άδειασμα της Γαλλίας, οδηγούμαστε σε μία ακόμη εθνική ήττα και ίσως στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.

Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο άξονας έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία περισσότερο για τις ΗΠΑ και λιγότερο για την Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα προσφέρει φθηνό φυσικό αέριο στους Έλληνες. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε την τεράστια φασαρία και τις ζητωκραυγές της ΝΔ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, λες και είναι κόμματα των ΗΠΑ!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyqwn9u9hq1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΝΙΚΗ: Καμία στήριξη της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας

Ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην σχέση Τουρκίας – ΗΠΑ τονίζοντας: «Δεν ακούσαμε το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας».

Πλεύση Ελευθερίας: Εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο

Από την πλευρά του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά για την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ: «Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εξωτερική πολιτική, με έμφαση στο διεθνές δίκαιο, την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και την ενίσχυση των διεθνών οργανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν την ειρήνη».

Τσίπρας: Αυτοί που θα κερδίσουν από την επίσκεψη είναι οι ΗΠΑ

Όσον αφορά στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι «το ζήτημα αυτών των επισκέψεων είναι τι πραγματικά κερδίζει η χώρα». Όμως, αυτοί που θα κερδίσουν, εκτίμησε, είναι οι ΗΠΑ που επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών από την Ελλάδα. «Θα περίμενα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε, κάνοντας ειδική αναφορά στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου με την Κύπρο. Κατά τον ίδιο, οι ΗΠΑ απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα δείχνουν να υιοθετούν μια στάση «νίπτω τας χείρας μου».

Επιφυλάξεις εξέφρασε και για τη παραχώρηση του χώρου της Πνύκας για τη σημερινή ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, εξηγώντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη δημοκρατία. Όμως, «το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει τοποθετήσεις που είναι απολύτως οριακές στο θέμα της δημοκρατίας και των ιδεωδών», σχολίασε.