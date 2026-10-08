Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

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Την ανάγκη η Ε.Ε. να περάσει από τις διακηρύξεις σε συγκεκριμένες πράξεις απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις έθεσε ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, απευθυνόμενος στον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικό εκπρόσωπο για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο.

Ο Γ. Μανιάτης υπενθύμισε ότι στις επανειλημμένες γραπτές ερωτήσεις του για τις τουρκικές προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά σταθερά ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι προκλήσεις συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε, μέχρι τον Ιούλιο έχουν καταγραφεί σχεδόν 2.000 παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και 646 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ η κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου παραμένει «παγωμένη» λόγω των τουρκικών προκλήσεων εντός ελληνικής ΑΟΖ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική κύρωση του αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς και στην έναρξη των εργασιών για αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

«Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση;» ρώτησε τον Ρ. Φίτο ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να προτείνει στα κράτη μέλη στοχευμένες κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία και εάν θα αποκλείσει τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γ. Μανιάτης έθεσε ευθέως το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Γ. Μανιάτη

«Αγαπητέ Αντιπρόεδρε,

Σε κάθε γραπτή ερώτηση που καταθέτω για τις προκλήσεις της Τουρκίας, η μόνιμη απάντηση της Επιτροπής είναι ότι «Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της».

Ωραία! Παρόλα αυτά όμως, οι προκλήσεις συνεχίζονται:

1. Σχεδόν 2000 παρεμβάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων μέχρι τον Ιούλιο.

2. 646 παρεμβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

3. Η κατασκευή του Υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου παγωμένη λόγω των Τουρκικών προκλήσεων εντός Ελληνικής ΑΟΖ.

4. Προωθείται η ψήφιση του αναθεωρητικού δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας από το Τουρκικό Κοινοβούλιο.

5. Και τέλος, μιας που είστε και ο Ειδικός Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, πριν μία εβδομάδα ξεκίνησε η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και Κατεχομένων.

Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω:

• Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση;

• Θα προτείνετε επιτέλους στοχευμένες κυρώσεις;

• Θα διακόψετε κάθε συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Αρχιτεκτονική;

• Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;

Ευχαριστώ»