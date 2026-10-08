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ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο
Πολιτική
13:22 - 08 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο

Reporter.gr Newsroom

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Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ραδιοφωνικό σταθμό "Παραπολιτικά", προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό ότι «για άλλη μια φορά άφησε στο απυρόβλητο τον κ. Μητσοτάκη και εξαπέλυσε μονομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ».

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει:

«Για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας άφησε στο απυρόβλητο τον κ. Μητσοτάκη και εξαπέλυσε μονομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Ομολόγησε ευθέως ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» όπως είπε - πόσο «συνετή» (!) φρασεολογία-τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ.

Όσο εκείνος θα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.

Είναι προφανές ότι ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο.

Ανψάχνει ομοιότητες σε κάποιο πρόγραμμα με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ας ξαναδιαβάσει την ομιλία του στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ.

Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να μας απαντήσει:

Γιατί συμφωνεί με τον κ. Μητσοτάκη να μην επανέλθειο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη;

Γιατί στηρίζει την κερδοσκοπία των funds αρνούμενος την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασία της πρώτης κατοικίας;

Γιατί στηρίζει την ίδρυση αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων και γιατί δεν θέλει τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων;

Να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό γιατί νομιμοποιεί τον μονόδρομο της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ηγεσίες που κρίθηκαν και ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους αυτοδικαίωση.Η χώρα έχει ανάγκη Πρωθυπουργό εγγυητή της σταθερότητας. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι παράγοντες αστάθειας».

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