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Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση
Πολιτική
20:35 - 08 Οκτ 2026

Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom

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Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΕΛΑΣ, με αφορμή ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με την προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Τουρκία, δίνουν κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για «διαστρέβλωση της αλήθειας».  

Όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές, «Ο κ. Τσίπρας αντί να μιλά για «εθνική ήττα» υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης F-35, ας διαβάσει τουλάχιστον τη σημερινή συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή», ο οποίος σε σχετική ερώτηση ανέφερε ρητώς ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι, βάσει των συγκεκριμένων προϋποθέσεων, «Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί» και προσθέτουν ότι αυτό «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα».

Παράλληλα, οι κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον κ. Τσίπρα ότι «δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο».

«Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση, όπως συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας», καταλήγουν οι πηγές.

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