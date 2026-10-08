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Κόντρα κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τα F-35 και τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Τουρκίας
Πολιτική
21:39 - 08 Οκτ 2026

Κόντρα κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τα F-35 και τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Τουρκίας

Reporter.gr Newsroom

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα ξέσπασε με αφορμή τις τοποθετήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Τουρκίας, με επίκεντρο την υπόθεση των μαχητικών F-35 και F-16.  

Με αφορμή ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, κυβερνητικές πηγές κατηγόρησαν τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του για «διαστρέβλωση της αλήθειας», απορρίπτοντας παράλληλα τον χαρακτηρισμό περί «εθνικής ήττας», καθώς και τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απόκτησης F-35.

Οι κυβερνητικές πηγές παρέπεμψαν στη σημερινή συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή». Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη σχετική νομοθεσία του Κογκρέσου και σε συγκεκριμένη πρόβλεψη του NDAA, επισημαίνοντας ότι προβλέπονται αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει πρώτα να εκπληρωθούν ώστε να προχωρήσει οποιαδήποτε πώληση, σημειώνοντας ότι αυτό «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα».

«Δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο», σχολίασαν οι κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι το 2019 η Τουρκία είχε ρόλο συμπαραγωγού στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35, ενώ πλέον δεν συμμετέχει σε αυτό. Την ίδια ώρα, όπως ανέφεραν, η Ελλάδα προχώρησε σε παραγγελία F-35 το 2022, η απόκτηση των αεροσκαφών εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2024 και η άφιξη των πρώτων μαχητικών στη χώρα προγραμματίζεται για το 2029.

Αναφορικά με τα F-16, οι κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

«Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση, όπως συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας», κατέληξαν.

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ απάντησε στις κυβερνητικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για «πατριδοκάπηλες επιθέσεις» σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση και να καλύψει, όπως αναφέρει, τις αποτυχίες που προέκυψαν από την επίσκεψη του Ρούμπιο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε ότι η συμφωνία για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 στη διαμόρφωση Viper είχε κλείσει τον Οκτώβριο του 2017, ενώ την ίδια χρονιά είχε αποσταλεί το πρώτο Letter of Request για την απόκτηση F-35.

Ταυτόχρονα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της η Τουρκία έχει προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, μέσω συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και στη Συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία.

Σε σχέση με τα F-35, η ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι κατά την περίοδο 2018-2019 η πώληση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία «πάγωσε», έπειτα από νομοθετικές παρεμβάσεις και την ψήφιση του East Med Act. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο του 2019 το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επισήμως ότι σταματά η πώληση F-35 στην Άγκυρα.

Η ΕΛΑΣ υποστήριξε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση, αντί να στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, να επιδιώξει ουσιαστικότερη αμερικανική υποστήριξη για ζητήματα που αφορούν την πόντιση του καλωδίου, τα θαλάσσια πάρκα, το Κυπριακό και τον ελληνοτουρκικό διάλογο.

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