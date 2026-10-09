Ανδρουλάκης από Καστελόριζο: Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Α. Μεσόγειο

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στο Καστελόριζο περιοδεύει από το πρωί (9/10) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός ήταν το σχολείο του νησιού, όπου ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και έπαιξε με τα παιδιά μπάσκετ.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στο στρατόπεδο «Λοχία πεζικού Νικολάου Σάββα» και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ, λοιπόν, που ξεκινά η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις.

Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών, σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Κανένα δήθεν «ευαίσθητο ζήτημα» τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες.

Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε …καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα: τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους».

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν ο δήμαρχος Ν. Ασβέστης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γ. Νικητιάδης και τοπικά στελέχη.