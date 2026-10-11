ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας
Πολιτική
12:26 - 11 Οκτ 2026

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργεί η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στο MEGA και στην εκπομπή «MegaΣαββατοκύριακο», με τους δημοσιογράφους κ. Ντίνο Σιωμόπουλο και κα Στέλλα Γκαντώνα.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «αποτυπώνει το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο είναι οι σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της Αμερικής», αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχήτης Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όπως σημείωσε, η αμυντική συνεργασία και η ενέργεια αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ η δραστηριοποίηση των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών ExxonMobil και Chevron στη χώρα μας αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα».

Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στον Κάθετο Διάδρομο, η επιτυχία του οποίου έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία. «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιδιώκουν την απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο και αναζητούν αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο Υπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Όπως εξήγησε, η κρίση απαιτεί συντονισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ενώ η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών και της πραγματικής οικονομίας. «Στόχος μας είναι η συνολική πρόοδος της χώρας μας να φτάνει σε κάθε έναν πολίτη και να μεταφράζεται σε ατομική πρόοδο για κάθε νοικοκυριό», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της παραγωγής συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τις εξαγωγές και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που παρέχεται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και του ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς η στήριξη της κοινωνίας πρέπει να προχωρά παράλληλα με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ενεργειακή αυτονομία

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. «Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία των ερευνών για την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Όπως σημείωσε, στόχος είναι «να είμαστε εμείς παραγωγοί φυσικού αερίου», αναδεικνύοντας τη σημασία της εγχώριας παραγωγής για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές.Επίσης, αναφέρθηκε στον ρόλο των ελληνικών διυλιστηρίων, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης της δυνατότητας παραγωγής και εξαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων.

Για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, προανήγγειλε αυξημένη στήριξη σε σχέση με πέρυσι για περίπου 1.170.000 δικαιούχους, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή με την οποία έκλεισε η προηγούμενη περίοδος, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -Κύπρου, ο Υπουργός επανέλαβε ότι το έργο προχωρά, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής του μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο, επισημαίνοντας ότι η τεχνογνωσία του ενισχύει τις προοπτικές υλοποίησης της διασύνδεσης. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε, επίσης, στη διακομματική υποστήριξη του έργου στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προχωρά με γνώμονα την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm1sibix5it5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του γηπέδου Καραϊσκάκη

Τέλος, για το γήπεδο Καραϊσκάκη, ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του, τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και οι εργασίες να ξεκινήσουν ως τις αρχές του καλοκαιριού του 2027. «Για να αποκτήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας τους, όπως και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν ένα τέτοιο γήπεδο στον Βοτανικό», είπε ο Υπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη υποδομών με κοινωνικό όφελος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm1smccfr3dd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα - Όχι σε πρόωρες εκλογές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα - Όχι σε πρόωρες εκλογές

Ρούμπιο: Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης - Θα την αποτρέψουμε παρασκηνιακά
Πολιτική

Ρούμπιο: Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης - Θα την αποτρέψουμε παρασκηνιακά

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Κυπριακό αέριο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Κυπριακό αέριο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη

Ρούμπιο στην Αθήνα: Ο απόηχος των δηλώσεων με Γεραπετρίτη και Δένδια – Τι είπε για καλώδιο και Γκιλφόιλ
Πολιτική

Ρούμπιο στην Αθήνα: Ο απόηχος των δηλώσεων με Γεραπετρίτη και Δένδια – Τι είπε για καλώδιο και Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:59

Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Επιχειρήσεις
11/10/2026 - 13:42

Open Cosmos: Οκταπλασιάζει την ελληνική ομάδα και επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:27

Εγκλωβισμένοι και πεινασμένοι Ουκρανοί αναζητούν διέξοδο από την πρώτη γραμμή του μετώπου

Πολιτική
11/10/2026 - 13:09

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξης του

Ειδήσεις
11/10/2026 - 12:46

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι - «Φωνές» στις ΗΠΑ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Πολιτική
11/10/2026 - 12:26

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 11:59

Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι

Πολιτική
11/10/2026 - 11:07

Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 10:29

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα

Πολιτική
11/10/2026 - 10:15

New York Times: Πώς στέκονται οι Έλληνες απέναντι στις καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/10/2026 - 09:54

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χωροταξία και το περιβάλλον

Ειδήσεις
10/10/2026 - 22:40

WSJ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ καυχιόταν στο Νταβός για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελείς διαμονές

Ειδήσεις
10/10/2026 - 21:51

Πεντάγωνο: 21 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:50

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:22

Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι: Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:40

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:25

Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Υγεία
10/10/2026 - 17:59

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:58

Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:44

Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

Εκλογές ΗΠΑ
10/10/2026 - 17:33

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεχνολογία
10/10/2026 - 17:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μοντέλο της Anthropic εκτροχιάστηκε και υπέβαλε ψευδή πληροφορία για ανεξιχνίαστη δολοφονία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:49

Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους

Πολιτική
10/10/2026 - 15:44

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά μας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:22

Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις δεν θέλει να τη δει ξανά υποψήφια για την προεδρία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 14:09

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων

Ειδήσεις
10/10/2026 - 13:19

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κυκλοφοριακό: Η Αθήνα χρειάζεται 3.000 λεωφορεία, επέκταση μετρό και πράσινο δακτύλιο

Πολιτική
10/10/2026 - 12:29

Χρηστίδης: Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές

Πολιτική
10/10/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 11:33

Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ