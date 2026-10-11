Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, με αφορμή ανάρτηση του Σκέρτσου

Κόντρα για το στεγαστικό ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή μία ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για το θέμα.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι οι δράσεις της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής αφορούν περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πολίτες, με συνολικούς πόρους άνω των 8 δισ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Όπως εξηγεί, η στρατηγική κινείται σε δύο άξονες: στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και στην ενίσχυση της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών να καλύπτουν το κόστος στέγασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, σχεδόν 24.000 νοικοκυριά έχουν στηριχθεί για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ». Στο δεύτερο πρόγραμμα, όπως αναφέρει, ο μέσος δανειολήπτης είναι 38 ετών και έχει ετήσιο εισόδημα περίπου 21.000 ευρώ.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι το «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα διευρύνει περαιτέρω τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρώτη κατοικία.

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται επίσης στην κατασκευή 2.800 κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα και άλλα αδρανή δημόσια ακίνητα, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης στοχεύει, σύμφωνα με τον ίδιο, σε 20.000 ιδιοκτήτες παλιών ή κλειστών κατοικιών, με στόχο αφενός τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και αφετέρου την επαναφορά περισσότερων ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση. Στο αρχικό πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» έχουν εγκριθεί, όπως αναφέρει, 3.017 αιτήσεις.

Ο κ. Σκέρτσος προσθέτει ότι 90.000 νοικοκυριά έχουν προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης για όσους ήδη ενοικιάζουν κατοικία. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η επιστροφή ενοικίου έφτασε το 2025 σε 877.267 πολίτες, με συνολική δαπάνη άνω των 201 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 17.071 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές στην περιφέρεια έλαβαν επιστροφή δύο ενοικίων.

Το επίδομα στέγασης, όπως αναφέρει, κάλυψε 481.264 ωφελούμενους στο πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Για τη φοιτητική στέγη, σημειώνει ότι ο σχετικός προϋπολογισμός αυξήθηκε από 41,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατ. ευρώ το 2026. Το επίδομα διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ ή στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ για πανεπιστήμια της περιφέρειας φτάνει αντίστοιχα στα 2.000 και 2.500 ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για περίπου 8.600 νέες κλίνες σε φοιτητικές εστίες πανεπιστημίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρεται ακόμη στα φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και για την κατασκευή νέων κατοικιών με προκαθορισμένο ενοίκιο.

Σημειώνει επίσης ότι περιορίζονται οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές που θεωρούνται επιβαρυμένες, ενώ απαγορεύεται η βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος Golden Visa.

«Στόχος είναι να αυξηθούν οι κατοικίες που είναι διαθέσιμες για μόνιμη διαμονή», αναφέρει.

Ο υπουργός Επικρατείας αναγνωρίζει ότι τα μέτρα δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα.

«Αρκούν όλα αυτά; Όχι ακόμη. Όποιος συνεχίζει να δυσκολεύεται δικαιούται να ζητά περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα», γράφει, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης πρέπει να αξιολογούνται σοβαρά, αλλά «με την ίδια απαίτηση τεκμηρίωσης που δικαίως υπάρχει για την κυβέρνηση».

Τι λέει για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι η πρόταση για 50.000 προσιτές κατοικίες θα πρέπει, κατά την άποψή του, να συνοδευτεί από συγκεκριμένες απαντήσεις για το πόσες θα κατασκευαστούν, πόσες θα προκύψουν από αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, ποιο θα είναι το κόστος, η πηγή χρηματοδότησης, οι διαθέσιμες εκτάσεις και το χρονοδιάγραμμα. «Οι άνθρωποι που αναζητούν σπίτι χρειάζονται απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αντί για πυροτεχνήματα», αναφέρει.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο υπουργός Επικρατείας σχολιάζει την αναφορά του στο ισπανικό μοντέλο στεγαστικής πολιτικής. Όπως υποστηρίζει, η ισπανική γραμμή χρηματοδότησης ICO Vivienda είχε αρχικό σχεδιασμό 4 δισ. ευρώ για περίπου 43.000 κατοικίες, ενώ στον πρόσφατο απολογισμό του ισπανικού Ταμείου Ανάκαμψης καταγράφονται, σύμφωνα με τον ίδιο, 568 εκατ. ευρώ συμβασιοποιημένων πόρων για 4.675 κατοικίες.

Με αυτό το παράδειγμα επιχειρεί να υπογραμμίσει ότι ακόμη και μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκά στεγαστικά προγράμματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους.

Ο κ. Σκέρτσος καταλήγει ότι το στεγαστικό απαιτεί «κάθε διαθέσιμο εργαλείο, με σαφείς κανόνες και κοινωνικό όφελος», θέτοντας ως τελικό κριτήριο το πόσοι πολίτες καταφέρνουν τελικά να βρουν κατοικία που μπορούν να πληρώσουν.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στην παραπάνω ανάρτηση ως εξής:

«Ο κ. Σκέρτσος είναι παράτολμος. Κάνει ανάρτηση για το στεγαστικό ζήτημα όταν η κυβέρνηση που εκπροσωπεί, είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στη διαχείριση αυτού του προβλήματος σε όλη την Ευρώπη.

Μιλά για προσιτό σπίτι όταν η στέγαση επί ημερών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έγινε πιο απρόσιτη όσο ποτέ. Δεν έχει όρια το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας στην προπαγάνδα.

Μιλούν για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να κοκκινίζουν.

Απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 40.000 κοινωνικές κατοικίες μέσα από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα, κατάργηση της Golden Visa, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων στις περιοχές μεγάλης πίεσης, η κυβέρνηση επιδεικνύει μόνο αδράνεια και επιδότηση της ζήτησης για λίγους.

Ή ακόμη χειρότερα, μετατρέπει το κοινωνικό πρόβλημα της στέγασης σε μπίζνα των μεγαλοεργολάβων, όταν ο κ. Μητσοτάκης προτείνει να τους δίνει μπόνους 2 ορόφους δηλαδή μπετόν στο μπετόν σε μια πόλη που ασφυκτιά, όπως η Αθήνα.

Ποιοι άραγε θα μπορούν να ενοικιάζουν τα εν λόγω ρετιρέ;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έκανε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να βλέπουν την ιδιοκατοίκηση να μειώνεται κατακόρυφα, να δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους σε στέγαση σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ενώ το 56% των πολιτών 18-35 ετών ζει ακόμα στο παιδικό του δωμάτιο.

Κύριε Σκέρτσο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πληρώνουν πολύ ακριβά τον αλαζονικό ελιτισμό σας και τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες σας.

Στις επόμενες εκλογές το στεγαστικό θα είναι κεντρικό ζήτημα: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης ή με το ΠΑΣΟΚ για σύγχρονες λύσεις για τους πολλούς».