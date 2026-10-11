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ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα μετά από υβριστικό άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη
Πολιτική
20:41 - 11 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα μετά από υβριστικό άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom

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Έξαλλοι είναι στο ΠΑΣΟΚ με άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν δεδομένο πως το άρθρο γράφτηκε, όχι απλώς με την έγκριση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον Θανάση Καρτερό και εξέδωσαν μία σκληρή ανακοίνωση.

Στο άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» διερωτάται χαρακτηριστικά στο κείμενό του.

Ακόμη, τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλήγοντας στο αιχμηρό ερώτημα αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή αποτέλεσμα «πολιτικής βλακείας».

Η ανακοίνωση - απάντηση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς.

Μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.

Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.

Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κ. Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος.

Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.

Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη».

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2026 - 20:43
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