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ΠΑΣΟΚ: Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Νίκο Ανδρουλάκη
Πολιτική
13:43 - 12 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Νίκο Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom

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«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το στέλεχος ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος» αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση (12/10) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των "75" της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος.

Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει ότι:

«Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;

Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.

ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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