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Χρηστίδης: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας - Η ειρήνη και η δημοκρατία απαιτούν εγρήγορση
Πολιτική
16:41 - 12 Οκτ 2026

Χρηστίδης: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας - Η ειρήνη και η δημοκρατία απαιτούν εγρήγορση

Reporter.gr Newsroom

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Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης βρέθηκε σήμερα (12/10) ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, εκπροσωπώντας το κόμμα στον εορτασμό της 82ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών. 

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Χρηστίδη

Σήμερα, από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τιμούμε τα 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας, στις 12 Οκτωβρίου 1944. Μια ημέρα που συμβολίζει τη νίκη της ελευθερίας απέναντι στη ναζιστική κατοχή και μας θυμίζει τη δύναμη ενός λαού που δεν έπαψε να ελπίζει, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας του.

Η Ακρόπολη, που είδε τη ναζιστική σημαία να υποστέλλεται, μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι κατακτήσεις που οφείλουμε να προστατεύουμε καθημερινά.

Ογδόντα δύο χρόνια μετά, η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να περιορίζεται σε επετειακές αναφορές. Ο νεοναζισμός, ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και η κανονικοποίηση της βίας απέναντι στον άλλο άνθρωπο αποτελούν προκλήσεις που απαιτούν διαρκή εγρήγορση. Όσο η περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών, η στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων και η ρητορική του μίσους επιχειρούν να παρουσιαστούν ως κάτι φυσιολογικό, τόσο η απάντηση της δημοκρατίας πρέπει να γίνεται ακομα πιο καθαρή και αποφασιστική.

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι υπόθεση της κοινωνίας, της παιδείας, της αλληλεγγύης και της καθημερινής στάσης του καθενός μας.

Είναι η επιλογή μας να μη συνηθίσουμε ποτέ την αδικία, να μη σιωπούμε μπροστά στον φανατισμό και να μη δεχόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι με λιγότερα δικαιώματα ή λιγότερη αξία.

{https://youtube.com/shorts/0jQ5c018xrY?si=vID9k4bcdS70BzvI}

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