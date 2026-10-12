Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη 14/10 οι ανακοινώσεις

Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με έμφαση στη στήριξη των πολιτών ενόψει του χειμώνα, στις καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, αλλά και στις ευρωπαϊκές και πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNEWS.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, προανήγγειλε ισχυρή παρέμβαση, τόσο μέσω του επιδόματος θέρμανσης όσο και απευθείας στην αντλία, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις με την αγορά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ενεργειακού κόστους, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.

Παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και στήριξη των ευάλωτων

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη ακόμη και τα δυσμενέστερα διεθνή σενάρια. Όπως σημείωσε, πέρα από τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, καθώς το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα το κόστος διαβίωσης.

«Δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών για την ανακούφιση των πολιτών.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι «μετά βεβαιότητας θα υπάρξει μια ισχυρή παρέμβαση», προκειμένου η τιμή να διαμορφωθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ως στόχο ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, όπως διευκρίνισε, η πορεία της αγοράς θα αξιολογείται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να εξετάζεται η ανάγκη πρόσθετων κινήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, σημειώνοντας ότι η μέριμνα δεν θα περιοριστεί στα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά θα λαμβάνει υπόψη και τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους της αγοράς. Σύμφωνα με τον Θανάση Κοντογεώργη, η παρέμβαση θα αφορά τόσο το επίδομα θέρμανσης όσο και την τιμή στην αντλία.

«Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τελικά τον πολίτη είναι αυτό το οποίο θα γράψει η αντλία στο καντράν όταν θα κάνει την παραγγελία του και βέβαια τι θα μπει στο λογαριασμό του σε σχέση με το επίδομα, όσοι το λαμβάνουν», ανέφερε, περιγράφοντας τις δύο παραμέτρους που θα καθορίσουν το τελικό όφελος για τους δικαιούχους.

Κλιματική κρίση και αποζημιώσεις για τις ζημιές στην Κρήτη

Στο μέτωπο της κλιματικής κρίσης, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η θωράκιση απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα θα απαιτήσουν σημαντικούς πόρους τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη δημιουργία αυτοτελούς κεφαλαίου που θα αφορά την κλιματική κρίση.

Για τις πρόσφατες καταστροφές στην Κρήτη, ανέφερε ότι έχει προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία και ότι οι δήμοι συνεργάζονται με την Κρατική Αρωγή. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι από την επόμενη εβδομάδα θα είναι δυνατή η προώθηση των επόμενων βημάτων για την αρχική αντιμετώπιση των συνεπειών και την καταβολή αποζημιώσεων, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες καταγραφές.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των συναρμόδιων υπουργείων, με στόχο να διευθετηθούν τα ζητήματα «με νόμιμο και κυρίως γρήγορο τρόπο» και να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.

Η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι το προσχέδιο προβλέπει αυξημένους πόρους.

Όπως είπε, η Ελλάδα διεκδικεί την ενίσχυση των κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά και τη διασφάλιση επαρκών πόρων για την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Εκτίμησε ότι η διαπραγμάτευση θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τα επόμενα χρόνια, ενώ σημείωσε ότι η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θα κληθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του νέου κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ουκρανία, διεθνείς εξελίξεις και ευρωατλαντικές σχέσεις

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, ο υφυπουργός σημείωσε ότι κάθε εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων θα αξιοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι σημαντικές αβεβαιότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

«Όπως έχουμε διαχειριστεί όλες τις κρίσεις, θα το κάνουμε και τώρα, με γνώμονα όμως πάντοτε το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, το συμφέρον των Ελλήνων φορολογουμένων και κυρίως εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», ανέφερε.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη πάλι επιλογή, όπως και η χώρα μας, να είναι με την πλευρά του αμυνόμενου και όχι με του επιτιθέμενου», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, αναγνώρισε ότι έχουν προκύψει ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό, εκτίμησε ωστόσο ότι υπάρχουν οι δυνατότητες διατήρησης ισχυρών ευρωατλαντικών σχέσεων. Ως ενδεικτικό στοιχείο ανέφερε την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.

Το πολιτικό κλίμα ενόψει των εκλογών

Τέλος, ερωτηθείς για την πορεία προς τις εκλογές, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έκανε λόγο για «μια θετική αναμονή» από την πλευρά των πολιτών.

Όπως σημείωσε, απομένουν ακόμη έξι με επτά μήνες κυβερνητικής δουλειάς, προτού οι πολίτες αξιολογήσουν τόσο τα αποτελέσματα του κυβερνητικού έργου όσο και τις προτάσεις για την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ο πολιτικός διάλογος να διεξαχθεί με ψυχραιμία και πολιτικό πολιτισμό, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, οι πολίτες θα λάβουν την απόφασή τους για την πορεία της χώρας.

«Όταν γίνει αυτή η συζήτηση, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα πάρει και την κατάλληλη απόφαση για το μέλλον του», κατέληξε.