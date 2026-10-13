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Πιερρακάκης: Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι
Πολιτική
13:56 - 13 Οκτ 2026

Πιερρακάκης: Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι

Reporter.gr Newsroom

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Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνδυασμό με επιδότηση στην αντλία, τονίζοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος.   

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως η παρέμβαση της κυβέρνησης θα είναι διπλή: «με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι».

Όπως είπε, «σε μία δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια».

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο [14/10] από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά», προσέθεσε ο Υπουργός.

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