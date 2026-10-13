ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για έναν ισχυρό ΕΦΚΑ, που θα λειτουργεί ως εθνικός επενδυτής, θα αποκαταστήσει την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες του PSI, οι οποίες υπολογίζονται σε 12 με 14 δισ. ευρώ, και θα δημιουργεί νέους, σταθερούς πόρους για το ασφαλιστικό σύστημα, παρουσίασε ο Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος, σε συνάντηση με εκπροσώπους συνταξιουχικών οργανώσεων. Στο επίκεντρο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Γιάννης Μπουλέκος, Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, βρέθηκαν επίσης η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Φιλοδοξούμε να ανοίξουμε έναν διάλογο για τη σταθερότητα, τη στήριξη και την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Νίκος Παππάς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμοθέτησης της 13ης σύνταξης και ενίσχυσης των συντάξεων. «Η δημοσιονομική πορεία της χώρας επιτρέπει αυτές τις παρεμβάσεις και ενισχύσεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό δεν μπορεί να περιορίζεται στις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης.

«Αυτή τη στιγμή τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων γίνονται απλώς ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εισπράττουν τόκο. Τον τόκο το Ελληνικό Δημόσιο τον βγάζει από τους φόρους που εισπράττει. Δεν έχουμε νέους πόρους για το ασφαλιστικό σύστημα. Πόρους, δηλαδή, οι οποίοι προέρχονται έξω από τη γνωστή τριμερή χρηματοδότηση, κράτος, εργαζόμενοι, εργοδότες, και μπορούν να έχουν διάρκεια και σταθερότητα», υπογράμμισε.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι η αποκατάσταση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, που υπέστησαν απώλειες 12-14 δισ. ευρώ από το PSI του 2012, μέσω κρατικών εγγυήσεων και της μετατροπής του ΕΦΚΑ σε εθνικό επενδυτή. Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος υπενθύμισε ότι το Δημόσιο διέθεσε πάνω από 40 δισ. ευρώ για τις τράπεζες, ενώ από την πώληση των συμμετοχών του εισέπραξε μόλις 3-4 δισ. ευρώ. «Αν δικαιούνται οι τράπεζες αποκατάσταση λόγω του PSI, επειδή είχαν ελληνικά ομόλογα, γιατί δεν δικαιούνται τα ασφαλιστικά ταμεία;», είπε. Ενώ αναφερόμενος στη διεθνή πρακτική επενδύσεων ασφαλιστικών κεφαλαίων σε μεγάλες υποδομές, σημείωσε: «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Καναδός συνταξιούχος δικαιούται να έχει μερτικό από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” και ο Αυστραλός συνταξιούχος από τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν δικαιούται ο Έλληνας συνταξιούχος […] Αν βάλετε μαζί τα νούμερα από τις δύο επενδύσεις των ξένων Ταμείων, έχουν βγάλει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τότε που τοποθετήθηκαν».

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προβλέπει την εγγύηση του Δημοσίου ώστε ο ΕΦΚΑ να επαναγοράσει κόκκινα δάνεια και, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να προχωρήσει σε ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους και στη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας. «Αυτά τα 30-35 δισ., δηλαδή, που υπολογίζουν να πάνε στα funds, λιγότερα γιατί οι ρυθμίσεις θα είναι ανθρώπινες, μπορούν να πάνε στο ασφαλιστικό μας σύστημα, να δημιουργηθεί στεγαστικό απόθεμα, να επενδυθεί, να χτιστούν και άλλα σπίτια κοινωνικής κατοικίας και να λυθούν προβλήματα».

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με ενημέρωση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, Θάνου Πετραλιά, τα σχήματα διαχείρισης κόκκινων δανείων προσδοκούν να εισπράξουν 30-35 δισ. ευρώ, έχοντας αγοράσει χαρτοφυλάκια δανείων με 1,5-2 δισ. ευρώ.

Για τη διαχείριση των αποθεματικών, ξεκαθάρισε ότι «δεν λέμε να σπάσουμε κάποιον κουμπαρά». Ενώ, συνδέοντας την πρόταση με τη δημογραφική συρρίκνωση και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, επισήμανε: «Εάν μείνουμε στις εισφορές, θα έχουμε είτε επιβάρυνση του προϋπολογισμού είτε ένα διαρκές αίτημα για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης είτε περικοπή των συντάξεων».

Μετά την πλήρη παρουσίαση της πρότασης ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων. Ο Νίκος Παππάς κάλεσε τους συμμετέχοντες να συμβάλουν στη διαμόρφωση «ενός μετώπου δυνάμεων, και πολιτικών και κοινωνικών, που να υπερασπιστεί το κοινό μας μέλλον».

Από τις συνταξιουχικές οργανώσεις και τους φορείς συμμετείχαν ο Στράτος Ξηρουδάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), ο Αριστοτέλης Καντάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΥΝΤΠ (ΤΑΝΠΥ), ο Διονύσης Μαντέλης, γενικός γραμματέας των Συνταξιούχων Ελλήνων Χημικών, ο Βασίλης Προβατάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Ναυτικών, ο Ιωάννης Ζαργάνης, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Εμποροϋπαλλήλων, η Μαρία Γκίτζια, μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό, η Θεανώ Δίτσα, ειδική γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ο Κωνσταντίνος Γεωρβασίλης, ταμίας του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, ο Γιάννης Συλέος, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων ΟΣΕ «Ενότητα», ο Ηλίας Τρεύλος, από την Πανελλήνια Ένωση Εργαζομένων ΟΣΕ «Ενότητα» και ο Γιώργος Μυλωνάς, τέως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΠΑΣΕΝΤ).

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