Τα 13 βασικά σημεία της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Κατατέθηκε η Πρόταση Νόμου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.

Βασικά σημεία της Πρότασης Νόμου, που παρουσιάστηκε το μεσημέρι από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μιλένα Αποστολάκη, είναι:

1. Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αυτοτελή προστασία της πρώτης κατοικίας για φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Η προστασία αφορά κατοικίες αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο και έως 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

2. Προστασία της αγροτικής περιουσίας. Προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της αγροτικής γης που είναι απαραίτητη για να συνεχίσει ο αγρότης ή κτηνοτρόφος την επαγγελματική του δραστηριότητα.

3. Δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πωληθεί σε fund. Εφόσον η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει ένα δάνειο, ο συνεργάσιμος δανειολήπτης αποκτά, υπό προϋποθέσεις, δικαίωμα να προτιμηθεί ως αγοραστής, καταβάλλοντας τίμημα προσαυξημένο σε σχέση με την προσφορά του fund.

4. Διαγραφή εξωλογιστικών τόκων από δάνεια που μεταβιβάζονται σε funds. Με νέα αυτοτελή διάταξη, το ΠΑΣΟΚ προτείνει να παύουν να υφίστανται πέραν του 10% οι απαιτήσεις για τόκους που οι τράπεζες τηρούσαν εξωλογιστικά και οι οποίοι στη συνέχεια διεκδικούνται από αγοραστές πιστώσεων (διαγραφή 90%).

5. Προστασία από τα πανωτόκια (υπερβολικοί τόκοι). Προτείνεται να εφαρμόζεται το όριο του τριπλασίου του αρχικού κεφαλαίου, αφαιρουμένων των καταβολών, και στις προβλεπόμενες περιπτώσεις στις οποίες η οφειλή διογκώθηκε μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής ή την άσκηση αγωγής. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν υπέρογκες απαιτήσεις που εξακολουθούν να αυξάνονται παρά τις καταβολές των οφειλετών.

6. Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους. Η πρόταση καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα, με ανώτατο όριο κύριας οφειλής τις 500.000 ευρώ. Προβλέπει επιτόκιο 3%, εκπτώσεις 40%–85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα και μηδενική προκαταβολή για οφειλές έως 100.000 ευρώ. Η οφειλή, μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις, χωρίζεται σε καταβαλλόμενο μέρος 70% και σε υπόλοιπο 30% που παραμένει άτοκο και διαγράφεται μετά την επιτυχή εξόφληση, με την εγγύηση ότι το καταβαλλόμενο ποσό δεν υπολείπεται της κύριας οφειλής. Προβλέπεται επίσης ένταξη ή επανένταξη οφειλετών που είχαν προηγούμενες ρυθμίσεις.

7. Υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει οι τράπεζες και οι servicers να μην μπορούν να απορρίπτουν αναιτιολόγητα προτάσεις ρύθμισης. Θα υποχρεούνται να εξηγούν την απόρριψη και να υποβάλλουν εναλλακτική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Προβλέπονται κυρώσεις για πιστωτές που δεν συνεργάζονται, μεταξύ των οποίων περιορισμοί στην αναγκαστική εκτέλεση και στην απαίτηση τόκων υπερημερίας. Βελτιώνονται οι όροι ρύθμισης (αύξηση και τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ορίων για ευάλωτο, 25% μειωμένη ικανοποίηση των πιστωτών σε σχέση με την αξία της κατοικίας για ευάλωτους κ.ά)

8. Δεσμευτικός Κώδικας Δεοντολογίας για τράπεζες και servicers. Η τήρηση του Κώδικα καθίσταται υποχρέωση και απέναντι στον δανειολήπτη. Οι πιστωτές θα πρέπει να αιτιολογούν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, την οικογενειακή κατάσταση, την αξία των εξασφαλίσεων και το εκτιμώμενο κόστος αγοράς του δανείου από το fund και με βάση τον ενδεικτικό κατάλογο λύσεων που περιλαμβάνει λύσεις διαγραφής οφειλών και μακρόχρονη βιώσιμες ρυθμίσεις. Η παραβίαση των υποχρεώσεων θα έχει αστικές και δικονομικές συνέπειες.

9. Αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers. Προβλέπεται υποχρέωση δωρεάν παροχής αναλυτικών στοιχείων της οφειλής εντός 20 ημερών, δυνατότητα φυσικής εξυπηρέτησης των δανειοληπτών και τήρηση πλήρους ατομικού φακέλου με δυνατότητα πρόσβασης του οφειλέτη. Δεν θα επιτρέπεται καταγγελία δανειακής σύμβασης ή ρύθμισης πριν από καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων δόσεων ή αντίστοιχου ποσού. Προστασία των οφειλετών και στις άτυπες διαπραγματεύσεις. Δεν επιτρέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής ή η έναρξη διαδικασιών εκτέλεσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

10. Ανεξάρτητες Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να προσφεύγουν σε επιτροπές εκτός τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης όταν αμφισβητούν τη διαδικασία ή θεωρούν ότι δεν τους προσφέρθηκε κατάλληλη και βιώσιμη ρύθμιση. Στόχος είναι η ουσιαστική επανεξέταση της διαφοράς και η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του οφειλέτη.

11. Βελτίωση όρων για συνεπείς οφειλέτες. Όσοι οφειλέτες βρίσκονται σε ρύθμιση που την τηρούν με συνέπεια, δικαιούνται μετά την τριετία σημαντική μείωση του επιτοκίου και στον έκτο χρόνο της ρύθμισης και για κάθε τριετία απαλλαγή από μία δόση.

12. Δικαιότερη αντιμετώπιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και προστασία των εγγυητών. Προτείνεται κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, ώστε η επιβάρυνση από τη μεταβολή της ισοτιμίας να μη μετακυλίεται αποκλειστικά στον τελευταίο. Η πρόταση καλύπτει και δάνεια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ευρώ. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των εγγυητών και τίθενται όρια στην οφειλή όταν τα δάνεια έχουν μεταβιβαστεί σε funds.

13. Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και περιορισμός καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ρευστότητα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές και ουσιαστική προστασία των καταναλωτών.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται σε περισσότερες δόσεις για την αποπληρωμή χρεών. Συνδυάζει προστασία της κατοικίας και της παραγωγικής περιουσίας, ουσιαστική ελάφρυνση οφειλών, περιορισμό των πανωτοκίων και δεσμευτικούς κανόνες για τράπεζες, funds και servicers. Στόχος είναι οι ρυθμίσεις να γίνουν πραγματικά βιώσιμες και οι οφειλέτες να αποκτήσουν ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία.

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