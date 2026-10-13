ΠΑΣΟΚ: Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος – Προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις και «φρένο» στους servicers

Το «αγκάθι» του ιδιωτικού χρέους, το οποίο σήμερα μόνο στην εφορία ξεπερνά τα 113 δισ. ευρώ με πάνω από 3,7 εκατ. πολίτες να έχουν ανοιχτές οφειλές, συνεχίζει να απασχολεί το ΠΑΣΟΚ, που την Τρίτη (13/10) παρουσίασε την πρόταση νόμου που καταθέτει και η οποία περιλαμβάνει προστασία της πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις, «φρένο» στους servicers και μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Στην παρουσίαση συμμετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο του Κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη, η υπεύθυνη ΚΤΕ Τραπεζών και Ιδ. Χρέους Μιλένα Αποστολάκη, αλλά και ο γραμματέας Τομέα Ιδ. Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών Δημήτρης Σπυράκος.

«Το ΠΑΣΟΚ ανάγκασε την κυβέρνηση να ομολογήσει την αποτυχία της για τα σημαντικά προβλήματα των πολιτών, που είναι η στέγαση, η ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος», ανέφερε εισαγωγικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, για να προσθέσει:

«Απέναντι στην αδράνεια της κυβέρνησης, καταθέτουμε μία συνολική πρόταση νόμου, που μπορεί να δώσει λύση όχι μόνο σε αυτούς που χρωστάνε αλλά και συνολικά για την οικονομία».

Τόνισε, δε, πως παρότι η Ελλάδα βγήκε από την κρίση, «δεν επανήλθε ποτέ στην κανονικότητα», ενώ άφησε αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αποκαλεί, όπως είπε, τους δανειολήπτες «μπαταχτσήδες».

Ανδρουλάκης: Με σφραγίδα κοινωνικής δικαιοσύνης η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του κόμματος, από τη μεριά του, σημείωσε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «έχει μία σφραγίδα κοινωνικής δικαιοσύνης», υπενθυμίζοντας πως «ένας στους δύο Έλληνες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές».

«Για μας, δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δίκαιης ανάπτυξης της χώρας», τόνισε, κάνοντας λόγο για μία «βιώσιμη ρύθμιση» και τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη με μια κοινωνία που είναι συνεχώς παγιδευμένη στα χρέη».

«Για εμάς, δικαιοσύνη και ανάπτυξη προχωρούν μαζί», υπογράμμισε.

Αντιθέτως, όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σήμερα η κύρια κατοικία παραμένει απροστάτευτη και ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στα funds και τους servicers· και μάλιστα παρότι στα πρώτα χρόνια της κρίσης το ΠΑΣΟΚ είχε περάσει τον «εμβληματικό», όπως είπε, νόμο για την προστασία της, τον οποίο «είδαμε να πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων».

Χαρακτήρισε, δε, την κυβέρνηση «κατώτερη των περιστάσεων», σχολιάζοντας πως χρειάστηκε 7 χρόνια «για να πει ότι οι 120 δόσεις – που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ – δεν είναι λαϊκισμός».

«Άρα, όλα είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «το χρέος άλλαξε χέρια, ο δανειολήπτης όμως εξακολουθεί να κουβαλάει ένα δυσβάσταχτο φορτίο».

«Το ερώτημα είναι αν θα βασίσουμε στο δρόμο της περιφρόνησης των αδιεξόδων των πολιτών που χάραξε η ΝΔ ή στο δρόμο ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με κοινωνική ευαισθησία που χαράζει το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ακόμη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι η ΝΔ «προστατεύει funds και servicers, ενώ το ΠΑΣΟΚ τους πολίτες που έχουν ανάγκη», ενώ έκανε λόγο για ένα «προοδευτικό σχέδιο που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί ξανά στα πόδια του».

Αποστολάκη: Ανακάλυψαν δήθεν το πρόβλημα με καθυστέρηση επτά ετών

Ζήτημα επιλογών και προτεραιοτήτων και όχι ζήτημα αστοχιών είναι, σύμφωνα και με τη Μιλένα Αποστολάκη, η απόφαση για προστασία των πολιτών από το δυσβάσταχτο ιδιωτικό χρέος, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πως στην «εξίσωση» μεταξύ funds και προστασίας του δανειολήπτη, η επιλογή της ήταν «ευκρινής και ξεκάθαρη από την αρχή».

Τελικά, όπως τόνισε, μετά τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, την «επίμονη, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ» και την ασφυξία των δανειοληπτών, η κυβέρνηση «σύρθηκε» με μεγάλη καθυστέρηση επτά ετών στην «αποσπασματική και αναποτελεσματική πρόταση νόμου» που κατέθεσε, ομολογώντας στην ουσία την αποτυχία της.

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει κανόνες που δεσμεύουν τους πιστωτές και βιώσιμες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες με βάση τις δυνατότητές τους και όχι στον αέρα. Περιλαμβάνει και επαναφέρει ξανά την προστασία της κύριας κατοικίας και βέβαια θέτει, αυτό για το οποίο πιέζαμε χρόνια στη Βουλή, ουσιαστικές κυρώσεις όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών», ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση για ανακρίβειες και αναλήθειες στους ισχυρισμούς πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώνονται και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις θα έπρεπε να είναι εδώ και καιρό νόμος του κράτους. Καταλόγισε, δε, στην κυβέρνηση πως τη στιγμή που εγκαλεί τους οφειλέτες, το κράτος έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο κακοπληρωτή, αφού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ξεπερνούν τα 3,8 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η κυβερνητική πρόταση διατηρεί «ένα αδιανόητο επιτόκιο 5,8% που είναι βέβαιο ότι δεν επιτρέπει την απομείωση του ιδιωτικού χρέους των 240 δισ. ευρώ», ενώ παράλληλα εξαιρεί όλους τους πολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024 και δεν περιλαμβάνει κανένα κίνητρο σε ό,τι αφορά τις προσαυξήσεις και τους τόκους, σε αντίθεση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δίνει κίνητρο μικρού κουρέματος και αντιμετώπισης των προσαυξήσεων στους συνεπείς.

Οι παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ

Όπως σημειωνόταν και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «R», η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει οκτώ σαφείς παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των οφειλετών.

Αναλυτικότερα, όπως εξειδικεύτηκαν κατά την παρουσίαση, η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής: