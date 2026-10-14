Μιχαηλίδου: 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια - Σχέδια για 2.300 κοινωνικές κατοικίες

Τα προγράμματα στήριξης της στέγασης, η ενίσχυση των οικογενειών, η επέκταση των σχολικών γευμάτων και οι παρεμβάσεις στον τομέα της παιδικής προστασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Η υπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ακριτικές και περιφερειακές περιοχές, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, αναφέρθηκε στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων και ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα έχει περιοριστεί από 2.200 το 2019 σε 960 σήμερα.

Παράλληλα, προανήγγειλε το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» και παρουσίασε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία περίπου 2.300 κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση

Την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης σε δέκα νέες περιφερειακές ενότητες παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, με στόχο την ενίσχυση της εγκατάστασης πολιτών σε περιοχές της ακριτικής και περιφερειακής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ, με το 50% του ποσού να καταβάλλεται προκαταβολικά, ώστε να καλύπτονται μέρος των αρχικών εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης. Όπως εξήγησε η υπουργός, η πρόβλεψη της προκαταβολής προέκυψε από τα συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στον Έβρο.

Στις περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η Πέλλα, το Κιλκίς, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτία, η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η ύπαρξη κατοικίας στην περιοχή, είτε ιδιόκτητης είτε μισθωμένης, καθώς και η διατήρηση της μόνιμης εγκατάστασης για διάστημα πέντε ετών. Σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, ενδέχεται να ζητηθεί η επιστροφή της οικονομικής ενίσχυσης.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι η δράση δεν αφορά αποκλειστικά μικρούς οικισμούς κοντά στα σύνορα. Στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης και σε πρωτεύουσες νομών, όπου οι οικογένειες μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και σε αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

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Για το πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί συνολικά 1.000 μετεγκαταστάσεις.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά σχολεία

Στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων αναφέρθηκε επίσης η υπουργός, σημειώνοντας ότι αυτό εφαρμόζεται σε 2.000 δημοτικά σχολεία και 160 δήμους σε όλη τη χώρα.

Τα γεύματα παρέχονται σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μεταξύ των παιδιών της ίδιας σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπεί στην αποφυγή διακρίσεων και κοινωνικού στιγματισμού.

Η επιλογή των δήμων γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως τα επίπεδα ανεργίας, το εισόδημα και οι δυσκολίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η επιδίωξη του υπουργείου, όπως ανέφερε, είναι η σταδιακή διεύρυνση της κάλυψης, ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότερα παιδιά.

«Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να παίρνουν όλα τα παιδιά ζεστό σχολικό γεύμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διατροφική ποιότητα των γευμάτων, επισημαίνοντας ότι το μενού βασίζεται στις αρχές της μεσογειακής διατροφής και ελέγχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται εναλλαγή τροφίμων, όπως όσπρια, ψάρι και κόκκινο κρέας, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα σχολικά κυλικεία.

Αναφορικά με τις καταγγελίες για την ποιότητα των γευμάτων, η υπουργός ανέφερε ότι διενεργούνται έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ και τον ΟΠΕΚΑ. Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς να αξιοποιούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής παραπόνων, απευθυνόμενοι στις σχολικές επιτροπές παραλαβής, στη γραμμή 1555 ή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παιδική προστασία: Από τα 2.200 παιδιά σε δομές φιλοξενίας στα 960

Σημαντική μείωση στον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα παιδικής προστασίας παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, παραθέτοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από 2.200 παιδιά το 2019 ο αριθμός έχει υποχωρήσει στα 960 σήμερα.

Η υπουργός απέδωσε την εξέλιξη στην καταγραφή των παιδιών, στη θέσπιση προδιαγραφών, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις υιοθεσίες και τις αναδοχές.

«Από 2.200 παιδιά σπάσαμε το φράγμα των χιλίων και τώρα είμαστε στα 960 παιδιά που είναι στα ιδρύματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογενειακό περιβάλλον, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ιδιαίτερη πρόκληση παραμένει η εξεύρεση οικογένειας για μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, καθώς, όπως εξήγησε, η διάθεση για υιοθεσία δεν είναι πάντοτε αντίστοιχη με τις ανάγκες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί προγράμματα ημιαυτόνομης διαβίωσης για νέους ηλικίας 15 ετών και άνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός, περίπου 200 παιδιά συμμετέχουν ήδη σε τέτοιες δομές, διαμένοντας σε διαμερίσματα και έχοντας υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και φροντιστές.

Η προσπάθεια, όπως σημείωσε, επικεντρώνεται στον περαιτέρω περιορισμό της ιδρυματικής φροντίδας και στη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και προοπτικών για τα παιδιά.

Στεγαστικό: Προετοιμάζεται το «Σπίτι μου 3»

Στο στεγαστικό ζήτημα και στις παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νοικοκυριών σε κατοικία αναφέρθηκε η υπουργός, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα σύνθετο, το οποίο απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως εξήγησε, η κυβερνητική πολιτική περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που λειτουργούν συμπληρωματικά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και η επιστροφή ενοικίου, με στόχο τόσο τη στήριξη των πολιτών όσο και την αξιοποίηση κατοικιών που παραμένουν κλειστές.

Για τη δεύτερη φάση του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι βρισκόταν σε προετοιμασία, με προοπτική να ενεργοποιηθεί σύντομα. Η δράση αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, αλλά και για τη βελτίωση κατοικιών στις οποίες ήδη διαμένουν πολίτες.

Παράλληλα, προανήγγειλε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο, σύμφωνα με όσα ανέφερε, σχεδιάζεται με διευρυμένα ηλικιακά όρια και αλλαγές στα κριτήρια που αφορούν την αξία των επιλέξιμων κατοικιών.

Οι λεπτομέρειες του νέου προγράμματος βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ στόχος είναι να προχωρήσει η διαδικασία των αιτήσεων το επόμενο διάστημα.

Σχεδιασμός για 2.300 κοινωνικές κατοικίες σε τρεις πόλεις

Την προοπτική δημιουργίας περίπου 2.300 κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη παρουσίασε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση αντίστοιχων έργων συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξετάζεται η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία κατοικιών. Ωστόσο, η εξασφάλιση κατάλληλων εκτάσεων και οι αντιδράσεις που ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τοπικό επίπεδο αποτελούν, όπως αναγνώρισε, βασικές προκλήσεις.

«Ενώ είναι κάτι που όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει, κανείς δεν θέλει να γίνει στο απέναντι οικόπεδό του», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που συναντούν τέτοιες παρεμβάσεις.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι κοινωνικές κατοικίες να εντάσσονται ομαλά στις τοπικές κοινότητες, να πληρούν υψηλές προδιαγραφές κατασκευής και να μη δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.