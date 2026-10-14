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Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Πολιτική
20:07 - 14 Οκτ 2026

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Reporter.gr Newsroom

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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε πρόσκληση για  την κατασκευή νέου κτιρίου Ογκολογικής Μονάδας – Κλινικών στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.  

Αντικείμενο της πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ, είναι η ανέγερση νέου, αυτόνομου κτιρίου στο Παναρκαδικό Γ.Ν. Τρίπολης προκειμένου να στεγαστεί η νέα Ογκολογική Μονάδα και οι αντίστοιχες Νοσηλευτικές Μονάδες, οι οποίες σήμερα στεγάζονται σε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργική ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νοσοκομείου.

Ειδικότερα, το νέο κτίριο θα περιλαμβάνει στο ισόγειο ογκολογική μονάδα 18 θέσεων ημερήσιας νοσηλείας και ενός μονόκλινου θαλάμου, με συνοδευτικούς χώρους (αναμονή, γραμματεία, γραφεία κ.α.). Επιπλέον, σε τρεις ορόφους θα διαμορφωθούν Νοσηλευτικές Μονάδες 24 κλινών (σύνολο 72 κλίνες), με 5 τετράκλινους, 1 δίκλινο και 2 μονόκλινους θαλάμους ανά όροφο. Προβλέπεται, τέλος, λειτουργική σύνδεση με το υφιστάμενο κτίριο, υπόγειο για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες, και αυτοτελής οδική πρόσβαση ασθενών.

Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της ογκολογικής υποδομής του Νοσοκομείου και η ευρύτερη ενίσχυση της νοσοκομειακής δυναμικότητας του, η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ο περιορισμός των αναγκαστικών μετακινήσεων ασθενών προς άλλες δομές, γεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών-ογκολογικών μονάδων των πλησιέστερων νοσοκομείων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

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