Πιερρακάκης: Εθνική ισχύς και στρατηγικός πόρος η δημοσιονομική αξιοπιστία

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις νέες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές ομολόγων, επισημαίνοντας ότι το κόστος δανεισμού ακολουθεί ανοδική πορεία, καθώς έχει πλέον παρέλθει η περίοδος κατά την οποία το κεφάλαιο ήταν φθηνό και άφθονο. Όπως σημείωσε, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον υψηλότερα τους κινδύνους, υπό την επίδραση των πληθωριστικών προσδοκιών, των γεωπολιτικών αναταράξεων, των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας και των δυσλειτουργιών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, στις αιτίες που επιβαρύνουν το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον συμπεριέλαβε τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και τη δυσμενέστερη δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζουν αρκετές χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταυτόχρονη επίδραση αυτών των παραγόντων ασκεί ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Αποτυπώνοντας το μέγεθος της μεταβολής, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε στοιχεία για την Ευρώπη, σύμφωνα με τα οποία η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων έχει αυξηθεί από 1,1% το 2016 σε 4% σήμερα. Την ίδια στιγμή, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα των ευρωπαϊκών χωρών έχει διευρυνθεί από 1,7% σε 3,5%.

Όπως υπογράμμισε, οι αγορές αξιολογούν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, καθιστώντας τη δημοσιονομική πειθαρχία κρίσιμο παράγοντα για την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής θέσης κάθε χώρας.