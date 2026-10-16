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«Ουσιαστικούς ελέγχους» ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά το νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Motor Oil
Πολιτική
14:28 - 16 Οκτ 2026

«Ουσιαστικούς ελέγχους» ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά το νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Motor Oil

Reporter.gr Newsroom

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«Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα δύο σοβαρά περιστατικά ασφαλείας στη Motor Oil.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Το νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, μόλις έξι ημέρες μετά το δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου στις ίδιες εγκαταστάσεις, προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι σκέψεις μας είναι στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Η επανάληψη σοβαρών περιστατικών μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα καθιστά επιτακτική την πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση των αιτίων, όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διαδικασίες συντήρησης, στην ασφαλή απομόνωση εξοπλισμού, στις άδειες εργασίας, στον συντονισμό μεταξύ επιχείρησης και εργολαβικών συνεργείων, καθώς και στη συνολική διαχείριση των εργασιών υψηλού κινδύνου.

Σε μια βιομηχανική εγκατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας, η ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην τυπική εφαρμογή διαδικασιών. Απαιτεί διαρκή πρόληψη, ουσιαστική εποπτεία και σαφή κατανομή ευθυνών.

Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη έλεγχο και των δύο περιστατικών και να διασφαλίσουν ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν μόνο όταν έχουν επανεκτιμηθεί οι κίνδυνοι και έχουν εφαρμοστεί όλες οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Η ιδιότητα του εργαζόμενου ως μόνιμου, εργολαβικού ή υπεργολαβικού προσωπικού δεν μπορεί να συνεπάγεται διαφορετικό επίπεδο προστασίας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η πρόληψη, οι ουσιαστικοί έλεγχοι, η επαρκής στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η καλλιέργεια πραγματικής κουλτούρας ασφάλειας πρέπει να αποτελούν σταθερή προτεραιότητα και όχι αντίδραση εκ των υστέρων.

Η ασφάλεια δεν ελέγχεται μετά το ατύχημα. Πρέπει να έχει διασφαλιστεί πριν ξεκινήσει η εργασία».

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