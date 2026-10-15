Νέο ατύχημα στη Motor Oil με δύο τραυματίες

Νέο ατύχημα φέρεται να έγινε στη Motor Oil στους Αγίου Θεοδώρους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση της υγείας τους.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό στις ίδιες εγκαταστάσεις, δυστυχώς με τραγική κατάληξη, αφού ένας 44χρονος και ένας 51χρονος εργαζόμενος έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο άτυχοι άνδρες απασχολούνταν σε εξωτερικό συνεργείο που είχε αναλάβει εργασίες συντήρησης.

Για το προηγούμενο περιστατικό είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων του εργολάβου που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, ενός εργοδηγού, ενός υπευθύνου υγείας και ασφάλειας και ενός χειριστή έργου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σήμερα (15/10), κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10