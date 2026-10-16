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Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο
Πολιτική
14:48 - 16 Οκτ 2026

Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο

Reporter.gr Newsroom

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Η Τουρκία επανήλθε με νέα NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του Σταθμού Ηρακλείου να εκδίδει σχετικές ναυτιλιακές οδηγίες για την περιοχή νότια του Καστελλόριζου. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη υπάγεται στην αρμοδιότητα του Σταθμού της Αττάλειας.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Πέμπτης, η έκδοση NAVTEX από τον Σταθμό Ηρακλείου για τη διεξαγωγή της άσκησης στις 19 Οκτωβρίου. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή αναμένεται να κινηθεί και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την έκδοση της σχετικής NAVTEX για το καλώδιο.

Η Αθήνα υποστηρίζει ότι ο Σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού είναι ο αρμόδιος σταθμός για την έκδοση οδηγιών ναυτικής ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή, επικαλούμενη το πλαίσιο αρμοδιοτήτων που απορρέει από τους διεθνείς κανόνες και τη σχετική κατανομή ευθύνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, έχει κατατεθεί αίτημα για την κατ’ εξαίρεση χρήση του ερευνητικού πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων στη διαδρομή Κρήτης–Κύπρου.

Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet αποδίδει στη Γαλλία ρόλο καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε δημοσίευμά της, συνδέει τις εξελίξεις με τις επαφές της Άγκυρας με το Παρίσι και κάνει λόγο για τον κίνδυνο αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 14:58
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