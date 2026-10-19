Χάρης Μαμουλάκης: Τέλος η Βουλή με το βλέμμα στην ΕΛΑΣ – Ποιες άλλες μετακινήσεις έρχονται

Τη βουλευτική του έδρα εγκατέλειψε τη Δευτέρα (19/10) ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, και προερχόμενος εκ του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, προμηνύοντας μία σειρά από μετακινήσεις και ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.

«Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ένας κύκλος έκλεισε, η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης», αναφέρει ο ίδιος σε σχετική του ανακοίνωση.

Και προσθέτει:

«Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας».

Ο κ. Μαμουλάκης σκοπεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινηθεί στην ΕΛΑΣ, ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο έτερος ανεξάρτητος εκ ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας (βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας), όπως και ο επίσης ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός.

Παράλληλα, στο ΠΑΣΟΚ η διεύρυνση συνεχίζεται, με πληροφορίες να θέλουν την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στη Χαριλάου Τρικούπη να είναι θέμα ημερών.

Την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η προσχώρηση στο Κίνημα και της Μυρτώς Κοροβέση, η οποία – όπως γράφαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ – έχει δώσει ήδη τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη κι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στην Ανατολική Αττική για την εκλογική της κάθοδο.