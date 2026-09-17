«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

Τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του «R», η Μυρτώ Κοροβέση, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Βροχή έπεφταν οι προτάσεις, όμως η νεαρή βουλευτής μπατάριζε εξαρχής προς ΠΑΣΟΚ, όπως γράφαμε και στις αρχές του μήνα.

Βασικό δίλημμα το «ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ», αφού το επικοινωνιακό γόητρο του Αλέξη Τσίπρα δεν την άφηνε αδιάφορη.

Ωστόσο, τελικά φαίνεται πως επικράτησε η… σύνεση κι η λογική – γιατί όχι κι η οικογενειακή παράδοση; – και η Κοροβέση μπήκε «all in» Χαριλάου Τρικούπη.

Άλλωστε, όπως έχει πει κι η ίδια, στον ίδιο δρόμο είναι και το δικηγορικό της γραφείο, οπότε βολεύει από κάθε άποψη· δεν θα την τρώνε κι οι αποστάσεις…