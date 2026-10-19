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Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια των εκλογών
Πολιτική
16:47 - 19 Οκτ 2026

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια των εκλογών

Reporter.gr Newsroom

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Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) έξι νέες υποψήφιες βουλευτές που θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές του 2027, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι έξι γυναίκες προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και διαθέτουν εμπειρία είτε στον χώρο της αυτοδιοίκησης είτε στον επαγγελματικό τους τομέα, ενώ θα είναι υποψήφιες σε έξι διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, στην Ανατολική Αττική υποψήφια θα είναι η Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής. Στον Έβρο θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο η Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος και συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα.

Στη Β’ Πειραιώς υποψήφια θα είναι η Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος, ενώ στην Α’ Θεσσαλονίκης θα διεκδικήσει την εκλογή της η Μένια Καλού, φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου.

Στην Πιερία, το ψηφοδέλτιο θα ενισχύσει η Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας, ενώ στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών υποψήφια θα είναι η δικηγόρος Έλενα Φλώρου.

Η ανακοίνωση των έξι νέων υποψηφιοτήτων αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 17:03
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