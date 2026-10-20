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ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικαίωση για την Παρασκευή Τυχεροπούλου – Ομόφωνη αθώωση από το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ
Πολιτική
11:15 - 20 Οκτ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικαίωση για την Παρασκευή Τυχεροπούλου – Ομόφωνη αθώωση από το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ

Reporter.gr Newsroom

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Ομόφωνα υπέρ της Παρασκευής Τυχεροπούλου απεφάνθη το πειθαρχικό συμβούλιο της ΑΑΔΕ, σχετικά με πειθαρχική δίωξη που είχε κινηθεί εις βάρος της από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, για τα παραπτώματα της «παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας» και της «ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ΟΠΕΚΕΠΕ» τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της, το Συμβούλιο «έκανε τυπικά και ουσιαστικά δεκτή την αίτηση αναθεώρησής της, εξαφάνισε την πειθαρχική απόφαση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη και την κήρυξε ομόφωνα αθώα για το σύνολο των αποδιδόμενων παραπτωμάτων.

Η υπόθεση αφορά την πειθαρχική δίωξη που κίνησε εκδικητικά η διοίκηση Μπαμπασίδη εις βάρος της Π. Τυχεροπούλου, επειδή ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου παρέδωσε έκθεση ελέγχου που αφορούσε πλημμέλειες των ελέγχων ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, στον αναπληρωτή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την ενέργεια αυτή της αποδόθηκαν οι πειθαρχικές κατηγορίες της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας και της ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς. Ακολούθησε η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τον επόμενο Πρόεδρο, κ. Σαλάτα. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετώπισαν την παράδοση ελεγκτικών ευρημάτων σε αρμόδια ελεγκτική αρχή: με δίωξη και τιμωρία της υπαλλήλου που τα παρέδωσε».

Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο Αντώνης Βαγιάνος:

«Η ομόφωνη απαλλαγή της κ. Τυχεροπούλου αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική δικαίωσή της. Έρχεται να προστεθεί στην υπ’ αριθ. 411/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε παράνομη, καταχρηστική και εκδικητική την απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και διέταξε την επανατοποθέτησή της, απόφαση που ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής αρνείται να εφαρμόσει, διατηρώντας σε ισχύ τα παράνομα αντίποινα που επέβαλαν εις βάρος της κ. Τυχεροπούλου, οι ερευνώμενες Διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είχαμε εξαρχής καταγγείλει ότι οι διώξεις της κ. Τυχεροπούλου από τις Διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάσσονταν σε μια ευρύτερη πρακτική στοχοποίησης και υπηρεσιακής απαξίωσης μιας υπαλλήλου που άσκησε ουσιαστικό έλεγχο και συνέδραμε τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η νέα αυτή απόφαση, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η κ. Τυχεροπούλου υπήρξε θύμα παράνομων διώξεων και αντιποίνων και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη πλήρους αποκατάστασής της.

Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ οφείλει πλέον να αντιληφθεί ότι η αποκατάσταση της κ. Τυχεροπούλου δεν μπορεί να εξαντληθεί στην εξάλειψη μιας πειθαρχικής ποινής, ενώ εξακολουθούν οι συνέπειες της υπηρεσιακής της περιθωριοποίησης. Απαιτείται η ουσιαστική επαναφορά της σε καθήκοντα αντίστοιχα της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της ελεγκτικής της διαδρομής.

Κι ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα επίορκα στελέχη να παραμένουν στις θέσεις τους και να διατηρούν τις αρμοδιότητές τους, η προστασία των υπαλλήλων που αποκαλύπτουν παρατυπίες και συνεργάζονται με τις ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές κρίνεται στην πράξη. Και η μεταχείριση της Παρασκευής Τυχεροπούλου αποτελεί πλέον σαφές κριτήριο θεσμικής αξιοπιστίας για όλους όσοι επικαλούνται την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

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