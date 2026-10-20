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Τσουκαλάς: Κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης θέλουν να εργαλειοποιήσουν τις διαδηλώσεις
Πολιτική
11:44 - 20 Οκτ 2026

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης θέλουν να εργαλειοποιήσουν τις διαδηλώσεις

Reporter.gr Newsroom

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Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει και το ζήτημα των αντιδράσεων, όπως επίσης και ένα τμήμα της αντιπολίτευσης που μπορεί να θεωρεί ότι είναι επιρρεπές στις λάθος δηλώσεις και στα λάθος μηνύματα. Επέμεινε παράλληλα πως εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να είναι η πρωτιά.

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Οι κινητοποιήσεις πάντα έχουν μια αιτία, γίνονται γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες πανευρωπαϊκά και στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ πάντα συμμετέχει στις ειρηνικές διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν διεκδικήσεις προφανώς όμως δεν μας εκφράζουν, αυτά που βλέπουμε και στη Γαλλία, όταν εμφιλοχωρούν ακραίες δυνάμεις μέσα σε γνήσιες λαϊκές διαδηλώσεις και βλέπουμε το πλιάτσικο και την καταστροφή των περιουσιών. Σε αυτά θα πρέπει να είναι ομόθυμή η καταδίκη γιατί αυτά δυσφημίζουν το περιεχόμενο των κοινωνικών αγώνων και είναι και βούτυρο στο ψωμί και της αντίδρασης»

Επισήμανε ότι «η ΝΔ πάει να στήσει μια ιστορία ότι δήθεν εδώ υπάρχει κίνδυνος και κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα, αυτά θέλουν προσοχή.»

Όσον αφορά τις δηλώσεις ότι ο κ. Τσίπρας πυροδοτεί τη βία ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Θεωρώ ότι πρέπει να εξηγήσει ο κ. Λαμπρινίδης, ελπίζω να εννοούσε το ζήτημα της κοινωνικής αντίδρασης με ειρηνικό τρόπο. Αν εννοούσε τα μπάχαλα προφανώς διαφωνούμε. Αν εννοούσε ότι πρέπει να γίνει μπάχαλο και να έχουμε διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης όχι, αλλά η κοινωνική ειρήνη για να μην διαταράσσεται κυρίως πρέπει να μην έχουμε ανισότητες άρα το φάρμακο στην κοινωνική ειρήνη δεν είναι να απομονώσουμε μόνο εκείνους που θέλουν να κάνουνε μπάχαλο, για να μην έχουνε χώρο εκείνοι που θέλουν να κάνουν μπάχαλο πρέπει να μπορούμε να διαχέουμε την ευημερία, να έχουμε συμπεριληπτική ανάπτυξη, να έχουμε καταπολέμηση ανισοτήτων, αυτά γεννάνε την κρίση.»

Και προσέθεσε ότι: «Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει και το ζήτημα των αντιδράσεων, θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει και ένα τμήμα της αντιπολίτευσης που μπορεί να θεωρεί ότι είναι επιρρεπές στις αστοχίες, στις λάθος δηλώσεις και στα λάθος μηνύματα. Για αυτό εμείς λέμε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές αλλά με ασφάλεια και σταθερότητα και αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εγγυηθεί.»

Ο κ. Τσουκαλάς απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις ομοιότητες στην πολιτική Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας πως: «Ότι έχει εγκολπώσει μερικά νεοφιλελεύθερα προτάγματα σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα όταν τον ακούω να λέει «δεν βγαίνει η 13η σύνταξη» αυτό το λέει ο Μητσοτάκης. Όταν λέει ότι δεν βγαίνει ο 13ος μισθός, ενώ βγαίνουνε και αυτό το επιβεβαιώνει ο προϋπολογισμός. Αν δείτε τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση, που μας έλεγε για 2,2 δις πριν λίγους μήνες, 4 δις είναι τα νέα μέτρα της επόμενης χρονιάς εμείς φέραμε πρόγραμμα τετραετίας 4 δις και μας έλεγε λαϊκιστές και να μας λέει λαϊκιστές ο κ. Μητσοτάκης που είναι ο βαθύς ελιτισμός και η προπαγάνδα να πω «κυβέρνηση είναι, αντιπολίτευση είμαστε να μας πει λαϊκιστές δεν έχει τι άλλο να πει» αλλά να μας κατηγορεί για λαϊκισμό ο κ. Τσίπρας; Μας κατηγορεί για λαϊκισμό, για ψεύτικά τα λόγια τα μεγάλα δεν έχει λογική.»

Τόνισε επίσης: «Ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση, ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση πράγματι όμως όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ εμφανιστεί στις μετρήσεις ως δεύτερο θα αυξηθούν οι πιθανότητες να νικήσουμε τη ΝΔ που δεν είναι κάτι εύκολο. Η εικόνα που έχουμε όπου μιλάμε με την κοινωνία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της ΝΔ.»

Σχολιάζοντας το βίντεο που απεικονίζει τον κ. Γεωργιάδη να φωνάζει συνθήματα με τη ΔΑΠ Ιωαννίνων, ανέφερε: « Δεν με πείραξε κάτι, πιο πολύ μπορώ να το δω σαν χιούμορ. Μήπως είναι τα πρώιμα πολιτικά συμπτώματα της αποχώρησης της κας Γκιλφόιλ, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Η αποχώρησή της μπορεί να τους έχει πειράξει και να αντιδρούν σπασμωδικά.»

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 11:55
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