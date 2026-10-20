Μπακογιάννη: Ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του αν η ΝΔ πέσει στο 25% 

Τα αίτια της κρίσης στη Γαλλία ανέλυσε στον ΣΚΑΪ η Ντόρα Μπακογιάννη, κάνοντας λόγω για δικαιολογημένες διαδηλώσεις που αμαυρωθήκαν από «κακοποιά στοιχεία» που δημιούργησαν τα επεισόδια, ενώ παρομοιάσει τον Εμανουέλ Μακρόν με «sitting duck», δηλαδή ως έναν πρόεδρο που είναι εύκολος στόχος. Παράλληλα, ανέφερε πως εάν η ΝΔ πέσει στο 25%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει τις ευθύνες του και πως δεν είναι κολλημένος στην καρέκλα. Επίσης, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ακροδεξιά και εξαπέλυσε πυρά στον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλώντας τον «διχασμένη προσωπικότητα».

Αρχικά, αναφερόμενη στην κατάσταση στη Γαλλία, η κ. Μπακογιάννη τόνισε:

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά τις εκλογές, η Γαλλία έχει μια κυβέρνηση παράλυτη, μια κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο και καμία διαρθρωτική αλλαγή. Αυτό έχει παραλύσει το σύστημα. Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, πλην όμως, εξαιρετικά αναποτελεσματικό. Οι πόροι δεν κατανέμονται σωστά. Η Γαλλία δεν έχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση και 180 εκατομμύρια το εξάμηνο χάνονται από συνταγές σε χαρτιά. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει οδηγήσει σε μία απίστευτη σπατάλη από τη μία και από την άλλη σε ένα εξωφρενικό χρέος.

Σήμερα οι συντάξεις στη Γαλλία πληρώνονται από δανεικά. Τα δε δανεικά έχουν χτυπήσει ταβάνι διότι η Γαλλία δανείζεται με πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από την Ελλάδα. Αυτή η σούμα, μία παράλυτη κυβέρνηση, ένας Μακρόν ο οποίος λέγεται αγγλικά sitting duck, δηλαδή είναι μία καθισμένη πάπια, έτοιμη για πυροβολισμό, όλη αυτή η κατάσταση της ακυβερνησίας έχει φέρει τα πράγματα στα άκρα.

Εγώ ήμουν στο Στρασβούργο όταν τα παιδιά ξεκινήσανε τις κινητοποιήσεις και ήταν σαφές ότι είχανε δίκιο. Έχουν 35 με 40 παιδιά στην τάξη, έχουν προβλήματα και πάνω σε αυτό, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λόγω χρέους κόβει 40 δισεκατομμύρια. Τις πρώτες τρεις μέρες τα πράγματα πηγαίνουνε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά διαδηλώνουνε και είναι απολύτως λογικό. Την τέταρτη μέρα μπαίνουνε μέσα τα κακοποιά στοιχεία. Αναρχικοί, κάθε καρυδιάς καρύδι και αρχίζουν και σπάνε. Και τι κάνουν; Καίνε το μόνο καινούργιο σχολείο που υπήρχε. Δηλαδή πράγματα που είναι τρελά.

Άρα αδικείται η όλη γνήσια, σωστή κινητοποίηση - διαδήλωση. Τώρα πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει γιατί μπήκαν τα κακοποιά στοιχεία».

Ερωτηθείσα για το εάν εκτιμά πως θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως «δεν θα υπάρξουν, διότι απλούστατα ο Μακρόν δεν θέλει να παραιτηθεί, θα μείνει άλλους 6 μήνες, αυτή η κατάσταση θα σέρνεται και η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να πάρει καμία απόφαση».

«Μύθος η ακρίβεια Μητσοτάκη – Διχασμένη προσωπικότητα ο Τσίπρας»

Για τα εσωτερικά της χώρας, η κ. Μπακογιάννη συνέχισε λέγοντας πως «ο μεγαλύτερος μύθος που έχουμε ακούσει στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη, υπάρχει ακρίβεια λόγω δύο αναίτιων πολέμων, στην Ουκρανία και το Ιράν. Δεν βιώνουμε εμείς τους πολέμους ευτυχώς, αλλά ζούμε τα αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Αμερική, σε ολόκληρο τον κόσμο».

Για τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, σχολίασε πως «θα δούμε κάποιες κινητοποιήσεις και στη χώρα μας, και είναι λογικό. Θα υπάρξουν διαδηλώσεις, αλλά η ειρηνική διαδήλωση είναι απολύτως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη δήλωση στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. «άντε και στα δικά μας» αναφορικά με τα επεισόδια στη Γαλλία, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε: «Είναι βέβαιο ότι είναι διχασμένη η προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, ο κ. Τσίπρας. Είναι μια διχασμένη προσωπικότητα ανάμεσα στο χθες του, το οποίο δικαιολογούσε κάθε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και ακραίες μορφές. Σας θυμίζω όμως ότι η Ελλάδα τα έχει περάσει αυτά και τα πλήρωσε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της Marfin, που φωνάζαν από κάτω "κάψτε τους". Αυτό δεν είναι ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν νιώθει έτσι. Ο Έλληνας θέλει να φωνάξει, θέλει να βρίσει, ναι, αλλά δεν θέλει τέτοιου είδους σκηνές. Επειδή λοιπόν εμείς τα βιώσαμε, δεν πιστεύω ότι το έργο αυτό θα το ξαναδούμε με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το είδαμε. Δυσκολεύεται ο κ. Τσίπρας να βρει την ταυτότητά του, διότι παλιά ήταν αυτή».

Συνεχίζοντας, η βουλευτής επισήμανε: «Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή, και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να καταλάβουν οι ηγέτες της Ευρώπης ότι η κοινωνία χρειάζεται στήριξη».

Ακόμη, υποστήριξε πως η Ευρώπη θα διαλυθεί εκ των έσω εάν ανέβουν στην εξουσία της Γαλλίας και της Γερμανίας τα ακροδεξιά κόμματα.

«Η Ευρώπη πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Έγινε μια σύνοδος κορυφής προχτές και αποτέλεσμα μηδέν. Και έχεις έναν Μητσοτάκη και μια Μελόνι οι οποίοι δίνουν μάχη να εξηγήσουν, διότι είναι δύο σταθεροί ηγέτες, οι οποίοι έχουν επαφή με την κοινωνία, και λένε "παιδιά, δεν μπορεί να πάει έτσι το πράγμα, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις". Και έχεις κάτι άλλους, οι οποίοι ζούνε στο ροζ συννεφάκι της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας».

Οι εκλογές του 2027, ο Σαμαράς και ο Καράογλου

Για τις εκλογές του 2027 ανέφερε πως δεν είναι πολύ μακριά η αυτοδυναμία. «Δεν είναι, διότι ο κόσμος έχει απόλυτη συνείδηση ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διεθνή κρίση πάρα πολύ μεγάλη, και το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να διακινδυνεύσει τα κεκτημένα».

Επίσης σχολίασε πως εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει στο 25%, ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του. «Τι είναι ο πρωθυπουργός, κολλημένος σε μια καρέκλα και λέει "εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι;" Όχι. Μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης κερδίζει μόνο, υπάρχουν αρχηγοί που δεν φύγανε και με το 18%».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως όσα δήλωσε για την ακρίβεια και τη φορολογία «στερούνται σοβαρότητας. Αν βρούμε τον άνθρωπο που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Μέχρι τότε, όποιος λέει άλλα πράγματα λέει παραμύθια της Χαλιμάς».

Ερωτηθείσα εάν ο πρώην πρωθυπουργός, με ένα ενδεχόμενο κόμμα, θα μπορούσε να κάνει ζημιά στη ΝΔ, απάντησε: «Θα κάνει, αλλά όχι καμία σοβαρή ζημιά».

Για την τοποθέτηση του κ. Καράογλου περί πιθανής συνεργασίας της ΝΔ με ακροδεξιά κόμματα, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως «έχει διαφορετικό στόχο, έχει αυτοδιοικητικό στόχο. Από την ώρα που έχει αυτοδιοικητικό στόχο, απευθύνεται με τελείως διαφορετική λογική. Όταν είναι αυτοδιοικητικές οι εκλογές, απευθύνεσαι με διαφορετικό πολιτικό λόγο. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξεκαθαρίσει: με ακροδεξιά κόμματα αποκλείεται να συνεργαστούμε, γιατί η μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία είναι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής».

Αναφορικά με τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών, σημείωσε πως «εγώ βλέπω μια μεγάλη πρόοδο. Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά έχουν μειωθεί».

Η κ. Μπακογιάννη έκλεισε λέγοντας πως το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή αστάθεια».

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