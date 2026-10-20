ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών

«Ο επικεφαλής της αρμόδιας δημόσιας εταιρείας «κάρφωσε» την κυβέρνηση και επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας αυτό ακριβώς που καταγγέλλουμε σε πολλαπλές ανακοινώσεις μας: πόροι υπάρχουν, ο νόμος υπάρχει από το 2013 (Ν. 4162/2013, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ), ο «κουμπαράς» όμως παραμένει άδειος, γιατί ούτε οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ούτε η σημερινή κυβέρνηση έβαλαν ποτέ μια υπογραφή», αναφέρουν σήμερα (20/10) σε κοινή τους ανακοίνωση ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας και ο Δημήτρης Μπιάγκης Γραμματέας Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

«Η επιβεβαίωση του κυβερνητικού εμπαιγμού ήρθε σήμερα από τον πλέον αρμόδιο. Στην ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ανανέωση της θητείας του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ ρωτήθηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής γιατί δεν έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών (Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών – ΕΛΚΑΓ) οι πόροι που προβλέπει ο νόμος. Η απάντησή του ήταν ότι υπήρξαν έσοδα στην εταιρεία, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στον ΕΛΚΑΓ, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις!

Με μια απλή φράση, ο επικεφαλής της αρμόδιας δημόσιας εταιρείας «κάρφωσε» την κυβέρνηση και επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας αυτό ακριβώς που καταγγέλλουμε σε πολλαπλές ανακοινώσεις μας: πόροι υπάρχουν, ο νόμος υπάρχει από το 2013 (Ν. 4162/2013, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ), ο «κουμπαράς» όμως παραμένει άδειος, γιατί ούτε οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ούτε η σημερινή κυβέρνηση έβαλαν ποτέ μια υπογραφή.

Υπενθυμίζουμε σε όσους κάνουν πως ξεχνούν: ο ΕΛΚΑΓ θεσπίστηκε από το ΠΑΣΟΚ για να λειτουργήσει ως ο «εθνικός κουμπαράς» της χώρας, κατά το επιτυχημένο νορβηγικό πρότυπο. Είναι ο λογαριασμός στον οποίο πρέπει να κατευθύνεται τουλάχιστον το 70% των ετήσιων εσόδων του Δημοσίου από την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Σκοπός του είναι ο εθνικός πλούτος του υπεδάφους να θωρακίζει το ασφαλιστικό σύστημα και να αποτελεί παρακαταθήκη διαγενεακής δικαιοσύνης, αντί να σπαταλάται στις «μαύρες τρύπες» των τρεχόντων εξόδων του προϋπολογισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ωστόσο, μας δήλωσε σήμερα ότι, κατά τη γνώμη του, είναι προτιμότερο οι πόροι να κατευθύνονται στα τρέχοντα έξοδα: μια καθαρά πολιτική τοποθέτηση, που υπερβαίνει κατάφωρα τα καθήκοντά του και αντιστρατεύεται τον ίδιο τον νόμο τον οποίο καλείται να εφαρμόζει.

Η μη έκδοση της ΚΥΑ επί τόσα χρόνια δεν είναι ούτε αμέλεια ούτε γραφειοκρατική καθυστέρηση. Είναι κυνική πολιτική επιλογή. Την ώρα που οι αρμόδιοι υπουργοί στήνουν επικοινωνιακά σόου, φωτογραφίζονται με πολυεθνικούς κολοσσούς και υπόσχονται κοιτάσματα αξίας δισεκατομμυρίων, πόροι που ανήκουν δικαιωματικά στις επόμενες γενιές μένουν εκτός Ταμείου.

Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμία απολύτως δικαιολογία. Οφείλει να σταματήσει να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Απαιτούμε την άμεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΛΚΑΓ, τώρα!».