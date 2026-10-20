ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών
Πολιτική
16:57 - 20 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

«Ο επικεφαλής της αρμόδιας δημόσιας εταιρείας «κάρφωσε» την κυβέρνηση και επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας αυτό ακριβώς που καταγγέλλουμε σε πολλαπλές ανακοινώσεις μας: πόροι υπάρχουν, ο νόμος υπάρχει από το 2013 (Ν. 4162/2013, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ), ο «κουμπαράς» όμως παραμένει άδειος, γιατί ούτε οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ούτε η σημερινή κυβέρνηση έβαλαν ποτέ μια υπογραφή», αναφέρουν σήμερα (20/10) σε κοινή τους ανακοίνωση ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας και ο Δημήτρης Μπιάγκης Γραμματέας Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

«Η επιβεβαίωση του κυβερνητικού εμπαιγμού ήρθε σήμερα από τον πλέον αρμόδιο. Στην ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ανανέωση της θητείας του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ ρωτήθηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής γιατί δεν έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών (Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών – ΕΛΚΑΓ) οι πόροι που προβλέπει ο νόμος. Η απάντησή του ήταν ότι υπήρξαν έσοδα στην εταιρεία, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στον ΕΛΚΑΓ, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις!

Με μια απλή φράση, ο επικεφαλής της αρμόδιας δημόσιας εταιρείας «κάρφωσε» την κυβέρνηση και επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας αυτό ακριβώς που καταγγέλλουμε σε πολλαπλές ανακοινώσεις μας: πόροι υπάρχουν, ο νόμος υπάρχει από το 2013 (Ν. 4162/2013, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ), ο «κουμπαράς» όμως παραμένει άδειος, γιατί ούτε οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ούτε η σημερινή κυβέρνηση έβαλαν ποτέ μια υπογραφή.

Υπενθυμίζουμε σε όσους κάνουν πως ξεχνούν: ο ΕΛΚΑΓ θεσπίστηκε από το ΠΑΣΟΚ για να λειτουργήσει ως ο «εθνικός κουμπαράς» της χώρας, κατά το επιτυχημένο νορβηγικό πρότυπο. Είναι ο λογαριασμός στον οποίο πρέπει να κατευθύνεται τουλάχιστον το 70% των ετήσιων εσόδων του Δημοσίου από την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Σκοπός του είναι ο εθνικός πλούτος του υπεδάφους να θωρακίζει το ασφαλιστικό σύστημα και να αποτελεί παρακαταθήκη διαγενεακής δικαιοσύνης, αντί να σπαταλάται στις «μαύρες τρύπες» των τρεχόντων εξόδων του προϋπολογισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ωστόσο, μας δήλωσε σήμερα ότι, κατά τη γνώμη του, είναι προτιμότερο οι πόροι να κατευθύνονται στα τρέχοντα έξοδα: μια καθαρά πολιτική τοποθέτηση, που υπερβαίνει κατάφωρα τα καθήκοντά του και αντιστρατεύεται τον ίδιο τον νόμο τον οποίο καλείται να εφαρμόζει.

Η μη έκδοση της ΚΥΑ επί τόσα χρόνια δεν είναι ούτε αμέλεια ούτε γραφειοκρατική καθυστέρηση. Είναι κυνική πολιτική επιλογή. Την ώρα που οι αρμόδιοι υπουργοί στήνουν επικοινωνιακά σόου, φωτογραφίζονται με πολυεθνικούς κολοσσούς και υπόσχονται κοιτάσματα αξίας δισεκατομμυρίων, πόροι που ανήκουν δικαιωματικά στις επόμενες γενιές μένουν εκτός Ταμείου.

Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμία απολύτως δικαιολογία. Οφείλει να σταματήσει να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Απαιτούμε την άμεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΛΚΑΓ, τώρα!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης
Πολιτική

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Ανδρουλάκης: Αντίπαλός μου ο λαϊκισμός, η διαφθορά και η πολιτική που δεν πάει τη χώρα μπροστά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Αντίπαλός μου ο λαϊκισμός, η διαφθορά και η πολιτική που δεν πάει τη χώρα μπροστά

Χρηστίδης: Να ακούσουμε τις Gen Z και Gen A που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο αδιέξοδο
Πολιτική

Χρηστίδης: Να ακούσουμε τις Gen Z και Gen A που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο αδιέξοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:46

Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

Ανακοινώσεις
20/10/2026 - 18:41

Briq Properties: Αύξηση 18% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 18:29

Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:17

Reuters/Ipsos: Το ένα τρίτο των Αμερικανών πολιτών είναι υπέρ δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης μετά από αποτυχία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/10/2026 - 18:16

Volkswagen ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness και σχεδόν 100.000 χιλιόμετρα αξιοπιστίας

Πολιτική
20/10/2026 - 18:12

Μητσοτάκης – Maria Leptin: Κατά 55% αυξήθηκαν οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης από το 2019

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 18:05

TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 17:51

Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία

Περιβάλλον
20/10/2026 - 17:51

Η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί με μη αναστρέψιμες αλλαγές κρίσιμα οικοσυστήματα της Γης

Σχόλια Αγοράς
20/10/2026 - 17:41

ΧΑ: Οι αγοραστές επέστρεψαν στο φίνις – Κλείσιμο στις 2.610 μονάδες παρά τις πιέσεις

Οικονομία
20/10/2026 - 17:41

Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων

Εκλογές ΗΠΑ
20/10/2026 - 17:28

Ενδιάμεσες Εκλογές: Πώς ο ανασχεδιασμός των περιφερειών κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ

Πολιτική
20/10/2026 - 17:22

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:20

VG Holding (Γρηγόρης, MAILO'S): Αύξηση πωλήσεων 8,7% στα €115,1 εκατ. το 2025

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:18

Amazon: Πάνω από 300.000 εποχικές προσλήψεις στις ΗΠΑ ενόψει εορτών - Πρόβλεψη για πωλήσεις $1 τρισ.

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:05

Fourlis: Στοίχημα για τζίρο 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029

Πολιτική
20/10/2026 - 17:04

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 17:02

Wall: Νέο sell-off στις μετοχές AI – Πιέσεις στον Nasdaq, βουτιά 30% για την Elice

Πολιτική
20/10/2026 - 16:57

ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών

Ναυτιλία
20/10/2026 - 16:57

Capital Maritime Finance: Ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα με επενδύσεις $1,8 δισ. και στόλο 36 πλοίων

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:45

«Συμμαχία της Μέκκας»: Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:44

Η ΕΕ επιμένει στην προστασία της Αρκτικής από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Αυτοδιοίκηση
20/10/2026 - 16:35

ΚΕΔΕ: Εθνικό Σύμφωνο Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης με σταθερούς πόρους και έξυπνες υπηρεσίες για όλους τους Δήμους

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:33

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 13 νεκροί από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/10/2026 - 16:32

Το νέο Volkswagen ID. Polo σε όλες τις εκθέσεις Volkswagen στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:28

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου οι ενάρξεις νέων κατοικιών – Υποχωρούν και οι άδειες

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:24

Η Αλμπέρτα μένει στον Καναδά – «Ανάσα» για τον Κάρνεϊ εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ

Πολιτική
20/10/2026 - 16:24

ΕΛΑΣ: Προσωπική αποτυχία Μητσοτάκη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Πολιτική
20/10/2026 - 16:15

Μαρινάκης: Κλείνει την πόρτα σε συνεργασίες στα δεξιά της ΝΔ – Στόχος η αυτοδυναμία

Οικονομία
20/10/2026 - 16:09

Πετραλιάς: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ