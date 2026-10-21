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Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις
Πολιτική
10:36 - 21 Οκτ 2026

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom

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Τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική της ανθεκτικότητα και τις προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Καναδά ανέδειξε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά τη συμμετοχή του στο Delphi Economic Forum Toronto, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στον Καναδά.

Ο Υφυπουργός συμμετείχε σε πάνελ με θέμα τη στρατηγική συνεργασία Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Κοινοβουλευτική Γραμματέα του Υπουργού Απασχόλησης και Οικογένειας του Καναδά, Annie Koutrakis, και την Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, Sonya Thissen. Τη συζήτηση συντόνισε η Κατερίνα Σώκου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση στην Καναδή πρέσβη για συνάντηση εργασίας στην Αθήνα, με αντικείμενο τις δυνατότητες συνεργασίας και επενδύσεων.

Κατά την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η συνεπής εφαρμογή μεταρρυθμίσεων έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όπως τόνισε, η Ελλάδα διατηρεί υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχοντας διαμορφώσει ένα σταθερότερο και περισσότερο προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πιέσεις που καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, επισημαίνοντας ότι, την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις ως προς το κόστος δανεισμού και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους τους, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος», καθώς η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η συστηματική αποκλιμάκωση του χρέους και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

«Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί και πιο ισχυροί από το παρελθόν, με μια οικονομία σταθεροποιημένη και σε ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επισήμανε ότι, σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2027 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,3%, σχεδόν διπλάσιος από το 1,2% που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ευρωζώνη.

Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, σημείωσε ότι από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 91 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την ελάφρυνση πολιτών και επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής για τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Ελλάδα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές, η φαρμακοβιομηχανία, η εφοδιαστική αλυσίδα και η καινοτομία. Αναφέρθηκε επίσης στη γεωστρατηγική θέση της χώρας, στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και των λιμένων, καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα ως εμπορικός και ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο περιθώριο του Forum, ο κ. Μαρκόπουλος συναντήθηκε με Ελληνοκαναδούς επιχειρηματίες, με τους οποίους συζήτησε για το φορολογικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τις δυνατότητες διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Επίσης, παραχώρησε συνέντευξη σε ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την παραμονή του στο Τορόντο, ο Υφυπουργός είχε ακόμη επαφές με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας και τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Απόστολο, ενώ συμμετείχε σε εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, του The Hellenic Initiative και του Delphi Economic Forum.

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