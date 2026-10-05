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Ο Τραμπ δημιουργεί τη «Super Intelligence Force» μετά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της AI
Τεχνολογία
08:53 - 05 Οκτ 2026

Ο Τραμπ δημιουργεί τη «Super Intelligence Force» μετά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της AI

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα ορίσει τέσσερις ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σε μια «Δύναμη Υπερ-Νοημοσύνης» (Super Intelligence Force), η οποία θα συντονίζει την αντίδραση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στη νέα ομάδα θα ηγηθούν ο διευθυντής των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών Jay Clayton, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) Andrew Ferguson, ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού Scott Kupor και ο Emil Michael, υφυπουργός Πολέμου αρμόδιος για την έρευνα και τη μηχανική.

Σύμφωνα με την Washington Post, η ομάδα αναμένεται να συντονίσει τη συνεργασία της κυβέρνησης με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στη διευρυνόμενη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της AI, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, οργανώσεων δημοσίου συμφέροντος, τεχνολογικών εταιρειών και παρόχων υποδομών.

«Η Δύναμη Υπερ-Νοημοσύνης έχει ως αποστολή να συντονίσει την προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ώστε η Αμερική να συνεχίσει να ηγείται στον κόσμο στον τομέα της Υπερ-Νοημοσύνης, η οποία, όπως λένε πολλοί, είναι μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική Επανάσταση και το Διαδίκτυο, και θα προστατεύσει τα συμφέροντα και θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Αμερικανών», έγραψε ο Τραμπ την Κυριακή στο Truth Social.

Η νέα ομάδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ανησυχία των Αμερικανών σχετικά με την ταχύτατη ανάπτυξη της AI. Ο Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει τους φόβους για την τεχνολογία, παρουσιάζοντάς την ως κινητήρια δύναμη οικονομικής ευημερίας, την ώρα που ορισμένοι ηγέτες του κλάδου προειδοποιούν ότι η AI εξελίσσεται υπερβολικά γρήγορα και ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξής της.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα σχέδια για μια «AI Force», προκαλώντας σύγχυση επειδή τη συνέκρινε με τη Space Force, τον στρατιωτικό κλάδο που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη του θητεία. Έκτοτε επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει την AI ως «υπερ-νοημοσύνη», υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αλλάξουν την ονομασία της τεχνολογίας στα κυβερνητικά έγγραφα.

Οι επικεφαλής της ομάδας εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί η κυβερνητική πολιτική για την AI.

Ο Clayton εντάχθηκε στην ομάδα αφού οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ζήτησαν μεγαλύτερο ρόλο στην αξιολόγηση μοντέλων AI, λόγω των προηγμένων απειλών στον κυβερνοχώρο που δημιουργούν το Mythos της Anthropic και άλλα νέα μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά είναι αποτελεσματικότερα από τους ανθρώπους στον εντοπισμό ευπαθειών σε λογισμικό, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι ακόμη και άπειροι χάκερ θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για σύνθετες επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα, τράπεζες και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ο Ferguson προεδρεύει της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως de facto ρυθμιστική αρχή της κυβέρνησης για τον τεχνολογικό κλάδο. Η FTC ξεκίνησε πρόσφατα ευρεία έρευνα για την ασφάλεια των συστημάτων που έχουν αναπτύξει η Anthropic και η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT. Η έρευνα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της κυβέρνησης ότι οι υφιστάμενοι νόμοι παρέχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας για τα συστήματα AI.

Ο Kupor, πρώην διευθύνων εταίρος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz, διαθέτει ισχυρές προσωπικές σχέσεις και σημαντική εμπειρία στην επενδυτική κοινότητα που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της AI. Πολλοί επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ για θέματα AI David Sacks, έχουν αντισταθεί στις εκκλήσεις ηγετών της τεχνολογίας για επιβράδυνση της ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν δυναμικά ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στην Κίνα.

Ο Michael έχει ηγηθεί των προσπαθειών του Πενταγώνου να μετασχηματίσει τις ένοπλες δυνάμεις μέσω αναδυόμενων τεχνολογιών, σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για τη χρήση της AI στον πόλεμο. Ο Michael, ο οποίος ήταν το Νο 2 στέλεχος της Uber τη δεκαετία του 2010, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην ενίσχυση της ρύθμισης των εταιρειών AI.

Οι Clayton, Ferguson και Kupor ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων σε γεύμα που παρέθεσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη για κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, Jeff Bezos.

Μετά το γεύμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο κλάδος θα πρέπει να αυτορυθμίζεται. Οι επικεφαλής των Google, Anthropic, Meta, Nvidia, xAI και OpenAI υπέγραψαν αυτό που ο Trump χαρακτήρισε «ηθικά δεσμευτική» συμφωνία, με την οποία δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν εσωτερικούς ελέγχους για τα συστήματά τους και να υποβάλλονται σε εξωτερικούς ελέγχους.

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