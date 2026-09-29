Άλτμαν: Δεν θέλουμε να παγώσουμε την AI, αλλά να ελέγξουμε τον ρυθμό ανάπτυξής της

Η ασφάλεια πρέπει να προχωρά «πολύ πιο μπροστά» από τις δυνατότητες των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστήριξε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μιλώντας στο CNBC από το DevDay 2026 της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Άλτμαν αναφέρθηκε στην απόφαση της OpenAI να μην κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο, καθώς δεν πληρούσε τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν η εταιρεία.

Όπως εξήγησε στο CNBC, καθώς τα μοντέλα γίνονται ολοένα πιο ισχυρά, αυξάνονται και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν πριν διατεθούν στο κοινό. «Η ευθυγράμμιση, η ασφάλεια, η παρακολούθηση και η προστασία πρέπει να παραμένουν πολύ μπροστά από τις δυνατότητες», σημείωσε.

Ο ίδιος υποβάθμισε, πάντως, τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέγοντας ότι το μοντέλο ήταν «λίγο χειρότερο» σε ορισμένες αξιολογήσεις ασφαλείας και ότι η απόφαση εντάσσεται περισσότερο στην κατηγορία της «υπερβολικής προσοχής». Όπως είπε, δεν υπήρχε κάποιος «μεγάλος τρομακτικός» κίνδυνος που να συνδεόταν με το συγκεκριμένο μοντέλο.

«Pacing» και όχι πάγωμα της ανάπτυξης

Ο CEO της OpenAI χαρακτήρισε την πρακτική αυτή μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον ρυθμό ανάπτυξης της ΤΝ. Όπως ανέφερε, το «pacing» δεν σημαίνει ότι η εταιρεία θέλει να σταματήσει να δημιουργεί καλύτερα μοντέλα, αλλά ότι θέλει να διασφαλίσει πως μπορεί να προχωρά με ελεγχόμενο τρόπο που να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας.

«Φυσικά θέλουμε καλύτερα μοντέλα», είπε, προσθέτοντας ότι η OpenAI θεωρεί αναγκαίο να επενδύσει περισσότερο στην ασφάλεια, την ευθυγράμμιση και την παρακολούθηση των συστημάτων της, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Αναφερόμενος στο περιστατικό με το Hugging Face, ο Άλτμαν είπε ότι η OpenAI προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και να δημοσιοποιεί τα περιστατικά που εντοπίζει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κάποια άλλη περίπτωση αντίστοιχης σοβαρότητας.

«Δεν αρκούν τα τεχνικά μέτρα της Nvidia»

Ο Άλτμαν σχολίασε και την πρωτοβουλία του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, για νέα εργαλεία ασφαλείας που, σύμφωνα με τον ίδιο τον Χουάνγκ, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το περιστατικό με το Hugging Face.

Ο CEO της OpenAI χαρακτήρισε την πρωτοβουλία θετική και σημείωσε ότι η εταιρεία κάνει αντίστοιχη δουλειά, διαφωνώντας ωστόσο με την αντίληψη ότι η ασφάλεια της ΤΝ αποτελεί αποκλειστικά ένα μηχανικό ή τεχνικό πρόβλημα.

«Δεν νομίζω ότι αποτελεί πλήρη λύση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ταυτόχρονα και ένα «επιστημονικό πρόβλημα», καθώς οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα μοντέλα με τους ανθρώπινους στόχους και αξίες.

OpenAI και developers

Στο επίκεντρο του DevDay βρίσκονται περισσότερες από 20 ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον Άλτμαν, με νέα μοντέλα, εργαλεία για developers, νέους τρόπους αξιοποίησης της ΤΝ και συστήματα που μπορούν να λειτουργούν περισσότερο αυτόνομα για λογαριασμό των χρηστών.

Ο CEO της OpenAI υποστήριξε ότι η εταιρεία διαθέτει την καλύτερη πρόταση για developers σε όλο το εύρος της αγοράς και ότι διαθέτει μοντέλα σε διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Σχετικά με τα open-source μοντέλα και την πρακτική του «distillation», δηλαδή την εκπαίδευση μικρότερων μοντέλων με βάση τις δυνατότητες μεγαλύτερων, ο Άλτμαν υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σήμερα open-source μοντέλο που να μπορεί να ξεπεράσει την OpenAI σε σύγκριση κόστους και τιμής.

Η Meta, οι agents και το hardware

Ο Άλτμαν δήλωσε επίσης ότι έχει δοκιμάσει το νέο προϊόν της Meta στον χώρο των AI agents και το χαρακτήρισε «καλό προϊόν», ενώ δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τους πόρους που διαθέτει η Meta.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αισθάνεται «πολύ καλά» με τον οδικό χάρτη της OpenAI.

Στο μέτωπο του hardware, ο Άλτμαν προανήγγειλε ουσιαστικά ότι η εταιρεία εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε ένα νέο προϊόν σε συνεργασία με τον Τζόνι Άιβ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο DevDay.

Όπως είπε, η OpenAI δεν ενδιαφέρεται να είναι απαραίτητα η πρώτη εταιρεία που θα λανσάρει ένα νέο hardware προϊόν. Τα νέα υπολογιστικά form factors εμφανίζονται σπάνια και, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία θέλει να φτάσει σε ένα επίπεδο ποιότητας που θα κάνει το προϊόν πραγματικά χρήσιμο ως τρόπος αλληλεπίδρασης με την ΤΝ.

Το IPO και το 2027

Ο Άλτμαν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για πιθανή εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θεωρεί πως η εταιρεία πρέπει να βιαστεί.

Όπως ανέφερε, θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια κίνηση όταν η OpenAI έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βεβαιότητα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει με ασφάλεια το επόμενο επίπεδο ανάπτυξης της ΤΝ.

«Η αποστολή μας είναι πρώτα να ωφελήσουμε τους ανθρώπους με την AGI και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θέλει η OpenAI να προχωρήσει σε IPO ενώ η κατάσταση γύρω από την ΤΝ παραμένει τόσο ρευστή.

«Αυτή είναι η στιγμή να βάλουμε την ασφάλεια και την αποστολή πρώτα», υπογράμμισε.