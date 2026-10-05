Άλτμαν (OpenAI) στο POLITICO: Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περισσότερα οφέλη από κινδύνους

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά στην αντίληψη μεταξύ της εταιρείας του και της ανταγωνίστριας Anthropic όσον αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Decoded του POLITICO ότι τα οφέλη της τεχνολογίας δικαιολογούν την αποδοχή ορισμένων κινδύνων και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να παραμείνει ευρέως προσβάσιμη στο κοινό.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας», δήλωσε ο Άλτμαν στον συντάκτη του Decoded και ανώτερο τεχνολογικό συντάκτη του POLITICO, Μπρένταν Μπορντελόν. Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα σε ποια σημεία διαφωνεί με την Anthropic και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντάριο Αμοντέι, ο Άλτμαν δήλωσε συγκεκριμένα ότι: «Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αποδεχθεί ότι θα συμβούν κάποια άσχημα πράγματα, προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιοι».

Επισημαίνεται ότι η Anthropic θεωρείται εδώ και καιρό ο ισχυρότερος υποστηρικτής της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο, μια θέση που μέχρι πρόσφατα ερχόταν σε αντίθεση με την πιο ήπια προσέγγιση που προτιμούσε η OpenAI. Ωστόσο, οι διαφορές πολιτικής μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η OpenAI τάσσεται πλέον υπέρ αυστηρότερων κανόνων, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με περιστατικά κυβερνοπειρατείας που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς και με ανεξέλεγκτες συμπεριφορές των μοντέλων της.

Σε αυτό το φόντο, ο Άλτμαν συμφώνησε τον περασμένο μήνα με την έκκληση του Αμοντέι για επιβράδυνση της ανάπτυξης των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία του ακολούθησε την Anthropic στη στήριξη νέων πολιτειακών νόμων που επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας από εκείνες που είχε υποστηρίξει προηγουμένως η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT — μια διακριτική μετατόπιση από την προηγούμενη στρατηγική της σε επίπεδο πολιτειών. Και οι λομπίστες της OpenAI τάχθηκαν πρόσφατα υπέρ μιας διακομματικής πρότασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία θα υποχρέωνε τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να ενσωματώσουν εξωτερικούς αξιολογητές ασφάλειας.

Παρά τη σύγκλιση των θέσεών τους, ο Άλτμαν επιχείρησε να διαχωρίσει τη ρυθμιστική θέση της εταιρείας του από εκείνη της Anthropic, παραπέμποντας σε μια κριτική περί «ρυθμιστικής αιχμαλωσίας» που έχουν διατυπώσει τεχνολογικοί σύμβουλοι προσκείμενοι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Anthropic.

«Διαφωνώ, αλλά καταλαβαίνω την οπτική ανθρώπων που λένε: “Αυτή η τεχνολογία θα γίνει τόσο ισχυρή και είναι τόσο επικίνδυνη, ώστε θα πρέπει να την έχει ένα και μόνο εργαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, να διασφαλίζει ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό και, κατά κάποιον τρόπο, να αποφασίζει πώς θα διανέμονται τα οφέλη”», δήλωσε ο Άλτμαν. Χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση «εντελώς απαράδεκτο συμβιβασμό», ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τη «ρυθμιστική στάση ήπιας παρέμβασης» που υποστηρίζει η OpenAI.

«Δεν θα δεχόμουν έναν συμβιβασμό του τύπου: “Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες κυβερνοπειρατείες, ότι δεν θα υπάρξει κακή χρήση αυτής της τεχνολογίας, ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου απάτες, ότι δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα τα υπόλοιπα κακά πράγματα που θα συμβούν”», δήλωσε ο Άλτμαν. «Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν απείρως — κατά τάξεις μεγέθους — περισσότερα καλά πράγματα από κακά πράγματα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI πρόσθεσε αργότερα ότι δεν αποδέχεται «τους πραγματικά καταστροφικούς κινδύνους», συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας «μιας σοβαρής απώλειας του ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης».

Κληθείς να σχολιάσει, εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε από την πλευρά του ότι οι «ρυθμιστικές προτάσεις της εταιρείας αφορούν μόνο τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης». Η εταιρεία παρέπεμψε επίσης σε μια ανταλλαγή απόψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο, την οποία είχε ο Αμοντέι με έναν διαχειριστή επενδύσεων, σχετικά με τις επικρίσεις για ρυθμιστική αιχμαλωσία και τις επιπτώσεις στις μικρότερες εταιρείες.

«Η Anthropic ανέκαθεν διαμόρφωνε τις προτάσεις πολιτικής της με μεγάλη προσοχή», είχε δηλώσει τότε ο Αμοντέι. «Προσπαθούμε πολύ σκληρά να διατυπώνουμε προτάσεις που θέτουν σε μειονεκτική θέση (επιβραδύνουν) τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ευνοούν τους μικρότερους ανταγωνιστές».