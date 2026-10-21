Μπορούν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών;

Το 2026 αποδεικνύεται μια δαπανηρή χρονιά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Από τον Μάρτιο, το YouTube και η Meta, η μητρική εταιρεία του Instagram και του Facebook, έχουν προχωρήσει σε συμβιβασμούς ή καταβολές αποζημιώσεων στο πλαίσιο πολλαπλών αγωγών, συνολικού ύψους άνω των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι αγωγές αφορούν καταγγελίες ότι οι εταιρείες επέδειξαν αμέλεια, σχεδίασαν σκόπιμα τις πλατφόρμες τους ώστε να εθίζουν τα παιδιά και παραπλάνησαν το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εάν αυτές οι υποθέσεις αποτελούν ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι κυβερνήσεις και η κοινή γνώμη αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες.



Πέρα από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν και απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς οι απαγορεύσεις για ανηλίκους επιταχύνονται και εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Αυστραλία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επέβαλαν, από τον Δεκέμβριο του 2025, απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Λίγο αργότερα ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με παρόμοια απαγόρευση.



Ο σημερινός κατάλογος των χωρών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν στους ανηλίκους την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες περιλαμβάνει περισσότερες από 20 χώρες, από την Ελλάδα έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Καναδά. Οι προτεινόμενες και οι ήδη εφαρμοζόμενες απαγορεύσεις ανά τον κόσμο διαφέρουν ως προς τα ηλικιακά όρια, τους κανόνες γονικής συναίνεσης και τις μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Οι διάφορες χώρες εξετάζουν τον περιορισμό διαφορετικών πλατφορμών, αλλά οι περισσότερες περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό των Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook και X.



Οι απαγορεύσεις αυτές δεν επιβάλλονται απαραίτητα αποκλειστικά για λόγους ψυχικής υγείας. Ορισμένες οφείλονται σε πολιτικές ανησυχίες σχετικά με πλατφόρμες που ανήκουν σε ξένες εταιρείες, ενώ άλλες αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των νέων. Ωστόσο, σχεδόν κάθε κυβέρνηση που απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους επικαλείται την ψυχική τους υγεία ως έναν από τους λόγους.



Το ερώτημα είναι το εξής: αποτελούν αυτές οι απαγορεύσεις τη λύση στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι νέοι; Ερευνώ τα ψηφιακά μέσα και το μάρκετινγκ και μελετώ τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών. Είμαι, επομένως, επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο η απαγόρευση πρόσβασης σε αυτές τις πλατφόρμες θα βελτιώσει πραγματικά την ψυχική υγεία των νέων.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ψυχική υγεία των νέων

Μετά την έκδοση, το 2024, του βιβλίου του Τζόναθαν Χάιντ The Anxious Generation («Η αγχώδης γενιά»), οι επικριτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν εστιάσει όλο και περισσότερο στην ψυχική υγεία των νέων. Ο Χάιντ υποστηρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαταράσσουν την κοινωνική και νευρολογική ανάπτυξη των παιδιών, συμβάλλοντας στην αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης μέσω της έλλειψης ύπνου, της διάσπασης της προσοχής, του εθισμού, της μοναξιάς, της κοινωνικής σύγκρισης και της τελειομανίας.



Μια μελέτη του 2026 διαπίστωσε ότι οι νέοι ηλικίας 14 έως 20 ετών έχουν πιθανότητα εμφάνισης ψυχικών διαταραχών αυξημένη κατά περισσότερο από 100% σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας πριν από 50 χρόνια.



Η αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο περισσότερος χρόνος μπροστά στις οθόνες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη περίοδο για τους ανηλίκους. Το 2021, εκτιμήθηκε ότι το 20,5% των νέων παρουσίαζε αυξημένα συμπτώματα άγχους, ενώ το 25,2% των νέων παγκοσμίως ανέφερε αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης.



Στην κατάσταση αυτή συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η καλύτερη ανίχνευση και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και οι κοινωνικές αναταράξεις που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Όταν ο κόσμος αναγκάστηκε να παραμείνει στο σπίτι και οι εργασιακές, σχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο, η απομόνωση και η μοναξιά αυξήθηκαν.



Υπό το πρίσμα αυτών των ανησυχιών, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν με την επιβολή ηλικιακών περιορισμών στην αγορά αλκοόλ ή τσιγάρων.



Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτές τις εθιστικές και δυνητικά επιβλαβείς ουσίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν και οφέλη, ιδιαίτερα στους εφήβους που αισθάνονται αποκομμένοι από τις τοπικές τους κοινότητες και θέλουν να αναπτύξουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις.



Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία κοινοτήτων ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και αντιλήψεις. Παράλληλα, προσφέρουν έναν χώρο για αυτοέκφραση και συμμετοχή στα κοινά.



Σε έρευνα του Pew Research Center σε εφήβους στις ΗΠΑ, το 80% δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τούς βοηθούν να παραμένουν ενημερωμένοι για όσα συμβαίνουν στη ζωή των φίλων τους.

Τι μας διδάσκει η σύγκριση με τον καπνό;

Ένα σημείο στο οποίο η σύγκριση με τον καπνό είναι πράγματι εύστοχη αφορά τα χρήματα που προκύπτουν από τους δικαστικούς συμβιβασμούς.

Το 1998, οι πολιτείες των ΗΠΑ κατέληξαν σε συμβιβασμό σε μια αγωγή κατά των μεγάλων καπνοβιομηχανιών, με στόχο την ανάκτηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονταν με το κάπνισμα. Ένα μέρος των χρημάτων που προβλέπονταν από τον συμβιβασμό διατέθηκε σε προγράμματα για τη μείωση του καπνίσματος στους νέους.

Το 2026, η συνολική κρατική χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων ανέρχεται μόλις στο 3,4% των 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα εισπράξουν οι πολιτείες από τις πληρωμές των συμβιβασμών με τις καπνοβιομηχανίες και τους φόρους στα προϊόντα καπνού.

Αντίστοιχα, ένα μέρος των χρημάτων από συμβιβασμό ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο συνήψε η Meta τον Αύγουστο του 2026 με μια ομάδα πολιτειών, προορίζεται για προγράμματα σε επίπεδο πολιτειών που επικεντρώνονται στις υποδομές ψυχικής υγείας, στα σχολικά και κοινοτικά προγράμματα και στις εκστρατείες δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εποπτεία ούτε συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα από τις πολιτείες. Επίσης, δεν υπάρχει μηχανισμός που να καταγράφει και να αξιολογεί με ποιον τρόπο τα χρήματα αυτά έχουν βελτιώσει την περίθαλψη, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών σε σχέση με την ψυχική τους υγεία.

Παρακάμπτουν οι νέοι τις απαγορεύσεις;

Τα πρώτα στοιχεία από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία δείχνουν ότι τα παιδιά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους περιορισμούς. Περίπου το 61% των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας, τροποποιώντας την εμφάνισή του ή αξιοποιώντας εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), παρά το γεγονός ότι εκατομμύρια λογαριασμοί απενεργοποιήθηκαν.



Στην πραγματικότητα, η πρακτική αυτή έχει γίνει τόσο συνηθισμένη, ώστε οι Βρετανοί νομοθέτες συζητούν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την πρόσβαση των καταναλωτών στα VPN.



Ορισμένες χώρες, όπως η Αυστραλία, απαιτούν από τις ίδιες τις πλατφόρμες να αναπτύξουν τρόπους επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών. Ορισμένοι ανήλικοι έχουν παρακάμψει τους ελέγχους της τεχνολογίας βιομετρικής εκτίμησης ηλικίας χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών, εικόνες διασημοτήτων, έξυπνες τεχνικές μακιγιάζ, ακόμη και μεγαλύτερους φίλους ή τους γονείς τους, προκειμένου να περάσουν αντί γι’ αυτούς τους ελέγχους μέσω «σέλφι». Άλλοι απλώς δηλώνουν διαφορετικό έτος γέννησης κατά την εγγραφή τους ή χρησιμοποιούν ήδη επαληθευμένους λογαριασμούς ενηλίκων που διαχειρίζονται μέλη της οικογένειάς τους.



Όλες αυτές οι μέθοδοι επαλήθευσης της ηλικίας, είτε αναπτύσσονται από κυβερνήσεις είτε από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βασίζονται στη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων, ώστε να εκτιμάται με ακρίβεια η ηλικία των χρηστών. Αυτό δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.



Η Αυστραλία επιδιώκει επί του παρόντος να αυξήσει τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της. Ο Αυστραλός επίτροπος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της απαγόρευσης, δημοσίευσε ενημέρωση σχετικά με τη συμμόρφωση. Σύμφωνα με αυτήν, επτά στα δέκα παιδιά που είχαν λογαριασμούς σε πλατφόρμες με περιορισμούς εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, ενώ περισσότερο από το 80% των Αυστραλών εφήβων ηλικίας 10 έως 15 ετών εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πέρα από τις ανησυχίες σχετικά με την επιβολή και την εφαρμογή αυτών των περιορισμών, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φοβούνται επίσης ότι οι καθολικές απαγορεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν ορισμένα παιδιά σε ακόμη πιο επικίνδυνους διαδικτυακούς χώρους.



Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είμαι πεπεισμένος ότι η απαγόρευση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει αποτελεσματική λύση στην κρίση ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.

Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να λειτουργήσει;

Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των νέων είναι μια σύνθετη προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία ανθρώπων, οργανισμών και φορέων, καθώς και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων.



Πιστεύω ότι η ψυχική υγεία των παιδιών θα προστατευόταν καλύτερα εάν οι κυβερνήσεις επέβαλλαν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρότυπα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται αυτόματα από προεπιλογή, αντί να επιβάλλουν πλήρεις απαγορεύσεις.



Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρότερες ρυθμίσεις ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες εξαρχής, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα.



Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί θα μπορούσαν να μην εμφανίζονται στις αναζητήσεις από προεπιλογή. Έτσι, οι χρήστες θα έπρεπε να αλλάξουν συνειδητά τις ρυθμίσεις του προφίλ τους, εάν ήθελαν να μπορούν να τους βρίσκουν άτομα που δεν γνωρίζουν στην πραγματική τους ζωή.



Τα πρότυπα ασφάλειας από προεπιλογή θα πρέπει επίσης να θέτουν όρια στις τεχνικές χειραγώγησης, στους αλγοριθμικούς μηχανισμούς που κατευθύνουν τη συμπεριφορά των χρηστών και σε άλλους εθιστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν ψυχολογική βλάβη σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι.



Η εκπαίδευση των παιδιών στον ψηφιακό γραμματισμό και στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς και η εξασφάλιση χρόνου χωρίς οθόνες, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην υποστήριξη της ψυχικής τους υγείας.



Είναι, επίσης, σημαντικό οι γονείς και όσοι άλλοι φροντίζουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά τους που ενδέχεται να οφείλονται στον εθισμό στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στις οθόνες.



Όταν οι ενήλικες αρχίζουν να διαπιστώνουν ενδείξεις προβλήματος, χρειάζονται σαφείς, εύκολα προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί τρόποι για να συνδέσουν τα παιδιά τους με υπηρεσίες υποστήριξης της ψυχικής υγείας. Τέτοιες δυνατότητες, ωστόσο, δεν είναι σήμερα διαθέσιμες στα περισσότερα μέρη.



Τέλος, τα Ηνωμένα Έθνη συνιστούν να συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά στη συζήτηση για το τι είναι καλύτερο για εκείνα στο διαδίκτυο. Προφανώς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναθέσουμε σε παιδιά 12 ετών τη διοίκηση ρυθμιστικών αρχών.



Ωστόσο, οι απόψεις των νέων σχετικά με όσα τους ενδιαφέρουν, τα οφέλη που αποκομίζουν από την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύονται να απομακρυνθούν από τις οθόνες τους θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση αλλαγών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στα εκπαιδευτικά προγράμματα.



Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους νέους να συμμετέχουν στο διαδίκτυο με μεγαλύτερη ασφάλεια και να διατηρούν μια υγιή ισορροπία στη ζωή τους.



* Το άρθρο αναδημοσιεύθηκε στη Washington Post από το The Conversation, έναν μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο ειδησεογραφικό οργανισμό που παρουσιάζει γεγονότα και αξιόπιστες αναλύσεις, βοηθώντας το κοινό να κατανοήσει τον σύνθετο κόσμο μας.



Συντάκτης είναι η Ari Lightman, Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.