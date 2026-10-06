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ΠΟΥ: «Μέτριος έως χαμηλός» ο κίνδυνος πανώλης στο Ιρκούτσκ - Πολύ χαμηλός για την Ευρώπη
Υγεία
15:45 - 06 Οκτ 2026

ΠΟΥ: «Μέτριος έως χαμηλός» ο κίνδυνος πανώλης στο Ιρκούτσκ - Πολύ χαμηλός για την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom

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Οι ρωσικές Αρχές ενημέρωσαν την Τρίτη (06/10) τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα πανώλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ινστιτούτου που ειδικεύεται στην έρευνα για την ασθένεια.

Πιο αναλυτικά, εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε ότι η Μόσχα απάντησε στα σχετικά ερωτήματα του Οργανισμού, όπως προβλέπεται από τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς, οι οποίοι υποχρεώνουν τις χώρες να ανταποκρίνονται εντός 24 ωρών. Προηγουμένως, οι ρωσικές Αρχές είχαν ενημερώσει τον ΠΟΥ ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος της γυναίκας να συνδέεται με πνευμονική πανώλη.

«Δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα αυτής της επικίνδυνης ασθένειας στην πόλη Ιρκούτσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφεραν οι ρωσικές Αρχές στην απάντησή τους προς τον ΠΟΥ, την οποία διάβασε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά ενημέρωσε τον ΠΟΥ ότι έχουν εντοπιστεί τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη και ότι οι εξετάσεις τους για επικίνδυνα λοιμώδη παθογόνα ήταν αρνητικές.

Από την πλευρά του, το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα εάν αυτό σημαίνει ότι είχαν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες εξετάσεις και στην ίδια την εργαζόμενη ή εάν, ως εκ τούτου, μπορούσε να αποκλειστεί η πανώλη ως αιτία του θανάτου της.

«Δεν έχουν ληφθεί μέτρα»

Στο ίδιο φόντο, οι ρωσικές Αρχές αρνήθηκαν την Τρίτη ότι έχουν επιβάλει ειδικά μέτρα λόγω πανώλης, μετά το θάνατο της εργαζόμενης στο εργαστήριο, την ώρα που η Ουάσινγκτον καλούσε τη Μόσχα να επιδείξει «διαφάνεια» σχετικά με την υπόθεση.

Οι ρωσικές Αρχές τόνισαν ότι η αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ η ομοσπονδιακή υπηρεσία υγειονομικής εποπτείας Ροσποτρεμπναντζόρ απέρριψε ως ψευδείς τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν σε ηλεκτρονικό έγγραφο και έκαναν λόγο για τη λήψη ειδικών μέτρων.

«Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το εν λόγω έγγραφο και οι πληροφορίες δεν προέρχονται από επίσημες πηγές και είναι αναληθείς», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Δεν έχουν ληφθεί τέτοιες αποφάσεις προς το παρόν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η υγειονομική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο People of Baikal μετέδωσε την Παρασκευή ότι η 28χρονη εργαζόμενη, Ντάρια Σιπίλοβα, ενδέχεται να προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη ύστερα από θραύση δοκιμαστικού σωλήνα.

Άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για πιθανή σύνδεση του θανάτου της με εργαστηριακό ατύχημα στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το People of Baikal, έως και 200 άνθρωποι που ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν σε καραντίνα.

«Χαμηλός κίνδυνος» για τη Ρωσία

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι κατά τις νεκροψίες δεν εντοπίστηκε πανώλη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι έλεγχος της Ροσποτρεμπναντζόρ κατέληξε στο συμπέρασμα πως η γυναίκα πέθανε από πνευμονία, ενώ η αιτία της χαρακτηρίστηκε «απροσδιόριστη».

«Δεν βρέθηκαν μικροοργανισμοί που να συνδέονται με την επαγγελματική εργασία της νεαρής γυναίκας στα βιολογικά της δείγματα», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι, από τον θάνατό της και έπειτα, δεν έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά εργαζομένων του ινστιτούτου κατά της πανώλης που να αναζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Η πανώλη είναι βακτηριακή νόσος που μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Μεταξύ αυτών είναι η πνευμονική πανώλη, η οποία θεωρείται η πλέον μεταδοτική μορφή και μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αναπνευστικού. Η βουβωνική πανώλη μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων ψύλλων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονική πανώλη μπορεί να προκαλέσει πνευμονική ανεπάρκεια και να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, δήλωσε στη Γενεύη ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αρχική αξιολόγηση του Οργανισμού τοποθετεί τον κίνδυνο στο Ιρκούτσκ από «μέτριο έως χαμηλό».

Για τη Ρωσία συνολικά, ο κίνδυνος εκτιμάται ως χαμηλός, ενώ για την υπόλοιπη Ευρώπη χαρακτηρίζεται πολύ χαμηλός.

Ρούμπιο: Η Ρωσία πρέπει να είναι «διαφανής»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε την Τρίτη τη Ρωσία να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά».

«Νομίζω ότι είναι καθήκον της Ρωσίας να μοιραστεί προφανώς περισσότερες πληροφορίες με τον κόσμο», δήλωσε ο Ρούμπιο από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει τη Δευτέρα (5/10) ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την κατάσταση «πολύ έντονα» και ότι θα «τους βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί».

Σε μια κίνηση που φαίνεται να αποτελεί απάντηση στην προσφορά του Τραμπ, η Ροσποτρεμπναντζόρ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αντιμετώπιση των δικών τους περιστατικών λοιμωδών ασθενειών.

«Η κατάσταση όσον αφορά τις επικίνδυνες λοιμώδεις ασθένειες παραμένει ασταθής», ανέφερε η ρωσική υπηρεσία, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τη «σημαντικά επιδεινωμένη» κατάσταση με την ιλαρά σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και ένα «θανατηφόρο κρούσμα πανώλης» που καταγράφηκε στο Νέο Μεξικό τον Ιούνιο.

Η Ρωσία, σύμφωνα με τη Ροσποτρεμπναντζόρ, «διαθέτει εκτεταμένη πρακτική και επιστημονική εμπειρία στη διασφάλιση της επιδημιολογικής ευημερίας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι είναι «έτοιμη να παράσχει στην αμερικανική πλευρά ειδικούς, εργαστηριακό εξοπλισμό και εξαιρετικά αποτελεσματικά διαγνωστικά και προληπτικά εργαλεία».

Διεθνές συνέδριο για την πανώλη στο Ιρκούτσκ

Εν τω μεταξύ, στο Ιρκούτσκ έχει προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Οκτωβρίου διεθνές συνέδριο με αντικείμενο την πανώλη και άλλες λοιμώδεις ασθένειες.

Οι διοργανωτές διευκρίνισαν ότι το συνέδριο είχε οργανωθεί ήδη από τον Ιούνιο και ότι «δεν σχετίζεται με τον πρόσφατο θάνατο εργαζομένου του ινστιτούτου κατά της πανώλης».

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