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Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη
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12:48 - 06 Οκτ 2026

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να βοηθήσει τη Ρωσία, μετά τον θάνατο εργαζομένου σε εργαστήριο, ο οποίος αρρώστησε ενώ εργαζόταν σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη στη Σιβηρία. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

«Θα βοηθήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Όποιος αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα, πάντα θα βοηθάμε», σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση των δηλώσεών του από το Reuters.

Ένας εργαζόμενος σε εργαστήριο ενός ινστιτούτου κατά της πανώλης στην περιοχή του Ιρκούτσκ, στην ανατολική Σιβηρία, αρρώστησε και πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό οδήγησε τις αρχές στην καραντίνα σχεδόν 200 ανθρώπων και προκάλεσε ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με Ρώσους αξιωματούχους για το περιστατικό, χαρακτήρισε όμως την πανώλη «σκληρή ασθένεια».

«Είναι μια ασθένεια που κάποτε μπορούσαμε να ελέγξουμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «κατά κάποιον τρόπο, αυτά τα μικρόβια έχουν γίνει όλο και πιο ισχυρά· είναι σαν στρατός».

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε στο CNBC: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συνεργασία με το CDC και τους άλλους αρμόδιους φορείς. Πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ενθαρρύνουμε τις ρωσικές αρχές να μοιραστούν γρήγορα και με διαφάνεια ακριβείς πληροφορίες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τη Ρωσία. Στο παρελθόν έχει πει ότι θεωρεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί, παρά τις εντάσεις που έχουν προκύψει λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σε απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσε ότι η αιτία του θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις. Ο Οργανισμός ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές και έχει προσφέρει τη στήριξή του, εφόσον χρειαστεί, ενώ αξιολογεί ως χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Παραμένει ασαφές εάν η Μόσχα έχει ζητήσει ή εάν θα δεχόταν οποιαδήποτε βοήθεια.

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