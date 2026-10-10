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Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό
Υγεία
17:59 - 10 Οκτ 2026

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

Reporter.gr Newsroom

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τα ανησυχητικά στοιχεία του Α΄ εξαμήνου 2026 και τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει καθημερινά για την προστασία της ψυχικής τους υγείας.

Οι αριθμοί πίσω από την ψυχική υγεία των παιδιών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026:

  • 491 παιδιά υποστηρίχθηκαν για αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή σχεδόν 3 παιδιά κάθε ημέρα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί ήδη στο 63% των περιστατικών ολόκληρου του 2025.
  • Το 70% των περιστατικών αφορούσε εφήβους, ενώ το 67% αυτών ήταν κορίτσια.
  • 1.195 παιδιά έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη και 152 παιδιά εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
  • 1.835 παιδιά αφορούσαν αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, ενώ 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, χωρίς να περιλαμβάνουν τα παιδιά που εξακολουθούν να υποφέρουν σιωπηλά, χωρίς να αναζητούν βοήθεια. Ο φόβος, η ντροπή, το στίγμα και η δυσκολία αναγνώρισης των προβλημάτων συχνά λειτουργούν ως εμπόδια στην αναζήτηση υποστήριξης.

{https://www.youtube.com/shorts/19yDoh7HGt0?feature=share}

Από τη διαπίστωση στην πράξη: Οι λύσεις υπάρχουν

Η φετινή θεματική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Lived experiences heard: real voices, real change», υπενθυμίζει τη σημασία του να ακούμε ουσιαστικά τις εμπειρίες όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και να τις μετατρέπουμε σε πραγματική αλλαγή.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής, άμεσης παρέμβασης και εξειδικευμένης ψυχικής υγείας:

  • 24ωρη υποστήριξη μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης Παιδιών 116111 και του Chat 1056.
  • Εξειδικευμένη φροντίδα ψυχικής υγείας μέσω του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», για παιδιά που έχουν βιώσει ψυχοτραυματικές εμπειρίες.
  • Πρόληψη και ευαισθητοποίηση στα σχολεία, με τη συμμετοχή 38.620 μαθητών και μαθητριών σε δράσεις πρόληψης και εκπαιδευτικά προγράμματα το Α΄ εξάμηνο του 2026.
  • Συμβουλευτική και υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημάδια ψυχικής δυσφορίας και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά.

Όταν ένα παιδί δεν ζητά βοήθεια, δεν σημαίνει ότι δεν τη χρειάζεται

Αυτή ακριβώς τη συχνά αθέατη διάσταση της ψυχικής υγείας αναδεικνύει το νέο βίντεο που δημιούργησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα.

Ένα τηλέφωνο που δεν χτυπά. Ένα παιδί που δεν καλεί. Ίσως γιατί πιστεύει ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι αρκετά σημαντικό. Ίσως γιατί ντρέπεται. Ίσως γιατί φοβάται. Ίσως γιατί την προηγούμενη φορά που ζήτησε βοήθεια, η εμπειρία του δεν ήταν αυτή που χρειαζόταν.

Το μήνυμα είναι απλό: Η απουσία μιας κλήσης δεν σημαίνει απουσία ανάγκης.

Η ψυχική υγεία των παιδιών δεν μπορεί να προστατευθεί μόνο όταν μια δυσκολία εξελιχθεί σε κρίση. Απαιτείται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινωνία, όπου κάθε παιδί θα γνωρίζει ότι μπορεί να εκφράσει όσα νιώθει, χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή και χωρίς να αντιμετωπίσει επικρίσεις.

Κανένα παιδί μόνο του

Η ψυχική υγεία των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει μέχρι μια δυσκολία να εξελιχθεί σε κρίση. Απαιτεί έγκαιρη πρόληψη, εξειδικευμένες υπηρεσίες, συνεργασία μεταξύ οικογένειας, σχολείου και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί αισθάνεται ασφαλές να μιλήσει.

Δεν είναι αυτονόητο ότι ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες θα ζητήσει βοήθεια. Οφείλουμε, όμως, να διασφαλίσουμε ότι όταν τη χρειαστεί, θα τη βρει.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

SOS 1056 | 116111 | Chat 1056 | 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν, ανώνυμα

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