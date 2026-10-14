HPV: Η συμβολή του εμβολίου στην πρόληψη των σχετιζόμενων τύπων καρκίνου

Την Τρίτη (13/10) πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens συνέντευξη τύπου σχετικά με τη διοργάνωση του 38ου Συνεδρίου της Διεθνούς Εταιρείας Θηλωματοϊών με θέμα «Ανάβοντας τη φλόγα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τις νόσους που σχετίζονται με τον HPV» που αναμένεται να λάβει χώρα στην Αθήνα μεταξύ 22 και 25 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας έχοντας ως επίκεντρο τους θηλωματοϊούς μεταξύ των οποίων και τον ιό του HPV.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, η συνέντευξη τύπου αποσκοπούσε στην ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους του HPV, στη σημασία της πρόληψης, αλλά και στα μέτρα που μπορεί να λάβει η πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Οι HPV σχετιζόμενοι καρκίνοι και η στρατηγική του ΠΟΥ

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας επεσήμανε καταρχάς ότι στην παγκόσμια κοινότητα η πιο συχνή κακοήθης πάθηση των γυναικών είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται σε ποσοστό 97% στον HPV. Το 2008 ο καθηγητής Harald zur Hausen πήρε το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη αυτής της συσχέτισης. Ο ιός προκαλεί αλλοιώσεις στο ενδοθήλιο των αγγείων.

Ο κ. Αγοραστός τόνισε λοιπόν ότι με το υπάρχον εμβόλιο μπορούν να σωθούν ζωές. Το εμβόλιο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς είναι το λεγόμενο εννεαδύναμο εμβόλιο. Συνεπώς, -όπως υποστήριξε ο ίδιος- εφόσον κανείς προσβληθεί από κάποιον τύπο του ιού, συνεχίζει να έχει νόημα να υποβληθεί σε εμβολιασμό προκειμένου να προστατευτεί από τους υπόλοιπους τύπους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τύποι καρκίνου που συνδέονται με τον ιό του HPV είναι οι εξής:

καρκίνος του κόλπου και του αιδοίου στις γυναίκες,

καρκίνος του πέους στους άνδρες και του πρωκτού και στα δύο φύλα,

καρκίνος του στόματος, της γλώσσας, των αμυγδαλών, του λάρυγγα. Η ωτορινολαρυγγολογία έχει λοιπόν μια τεράστια γκάμα σχετιζόμενων καρκίνων.

Με τον εμβολιασμό λοιπόν από μικρή ηλικία τόσο στα κορίτσια, όσο και στα αγόρια, μπορεί είτε να προληφθεί σε σημαντικό βαθμό, είτε να ελαττωθεί η πιθανότητα εμφάνισής των συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.

Ιδιαίτερα, στην περίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ο κίνδυνος θα μπορούσε να εξαλειφθεί εντελώς.

Για αυτό το λόγο, -όπως τόνισε- ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει έκκληση σε όλα τα κράτη του κόσμου μέσω της Στρατηγικής «90-70-90» για την εξάλειψη του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου. Ειδικότερα, η παραπάνω στρατηγική έχει ως ορίζοντα το 2030 και περιλαμβάνει:

τον εμβολιασμό όλων των κοριτσιών μέχρι την ηλικία των 15 ετών κατά 90%

τον προληπτικό έλεγχο των γυναικών άνω των 30 ετών με το HPV Test σε ποσοστό 70%

τη θεραπεία όλων των γυναικών με προ-καρκινικές αλλοιώσεις σε ποσοστό 90%

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την εισαγωγή του εμβολίου του HPV στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, η Ελλάδα κινείται σε ποσοστό μόλις 52% όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Αγοραστός άσκησε κριτική στο Υπουργείο Υγείας για την έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με το HPV Test. Όπως χαρακτηριστικά είπε:

«Δε φταίει το test, αλλά η ενημέρωση για το test».