Υπνική άπνοια: Πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Ξυπνάτε κουρασμένοι, δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε ή νιώθετε διαρκώς εκνευρισμό; Η αιτία μπορεί να κρύβεται στον ύπνο σας.

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Τι συμβαίνει όμως όταν η αναπνοή μας διακόπτεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε;

Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μια διαταραχή κατά την οποία ο ανώτερος αεραγωγός στενεύει ή φράζει επανειλημμένα στη διάρκεια του ύπνου. Αυτό προκαλεί διακοπές ή μειώσεις της αναπνοής, πτώσεις του οξυγόνου στο αίμα και μικροαφυπνίσεις που διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου.

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