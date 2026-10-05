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ΕΤΑΔ: Στην επόμενη φάση αξιοποίησης το ιστορικό κτίριο «Ασάνη» στην Κέρκυρα
Ακίνητα
16:49 - 05 Οκτ 2026

ΕΤΑΔ: Στην επόμενη φάση αξιοποίησης το ιστορικό κτίριο «Ασάνη» στην Κέρκυρα

Reporter.gr Newsroom

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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, υπέγραψε την εκμίσθωση του εμβληματικού «Ασάνη» στην Κέρκυρα με την εταιρεία «KONTOS CONCREATE A.T.E.», ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση και επαναξιοποίηση ενός ακινήτου ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ανέρχεται σε τριάντα έτη, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δέκα έτη, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική του ακινήτου. Ο μισθωτής αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση και ανακαίνιση του κτηρίου.

Το «Ασάνη» είναι ένα εξαώροφο, ιστορικής σημασίας κτίριο, συνολικού εμβαδού 867,40 τ.μ., που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας. Το ακίνητο βρίσκεται εντός του ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης και της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου «Ασάνη» εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση ακινήτων με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία και την επανένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών όπου βρίσκονται.

Όπως δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου: «Με την υπογραφή της σύμβασης, το “Ασάνη” εισέρχεται πλέον σε μια νέα περίοδο, με στόχο την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και την επαναλειτουργία ενός εμβληματικού κτηρίου στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Αποτελεί προτεραιότητά μας η αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων που χρήζουν σημαντικών παρεμβάσεων, με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα κάθε περιοχής».

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