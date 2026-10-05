ΔΥΠΑ: Στην Κέρκυρα το 12ο JobReady την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το 12ο JobReady by DYPA στην Κέρκυρα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από τις 10:30 έως τις 18:30, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα (Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491 00), με δωρεάν εργαστήρια προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και να γνωρίσουν καλύτερα τι αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψηφίους.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων, τα οποία θα παρουσιάσουν πώς γίνεται στην πράξη η επιλογή προσωπικού. Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών της ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-kerkyra-2026

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους

προετοιμαστούν για μια αποτελεσματική συνέντευξη εργασίας

εντοπίσουν και αναδείξουν τις δεξιότητές τους στο βιογραφικό τους

μάθουν πώς να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα

γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών

ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ.

Στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr