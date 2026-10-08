ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις και πάνω από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (10/10).

Πιο αναλυτικά, η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, να παρουσιάσουν το βιογραφικό, την επαγγελματική τους εμπειρία και τα προσόντα τους, αλλά και να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης αφορούν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και ειδικοτήτων, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Από μηχανικούς και νοσηλευτές έως πωλητές και προσωπικό πληροφορικής

Ειδικότερα, στον κατάλογο των επιχειρήσεων και των ειδικοτήτων που έχει δημοσιοποιήσει η ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέσεις για μηχανικούς, λογιστές, εργαζομένους στον τομέα της πληροφορικής, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, τεχνικούς, πωλητές, προσωπικό καταστημάτων, αποθηκάριους και εργαζομένους στην παραγωγή.

Για τη διοργάνωση είχε μιλήσει και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ στις χιλιάδες θέσεις εργασίας που προσφέρονται μέσω της «Ημέρας Καριέρας».

Η 58η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Αθήνα πραγματοποιείται μετά την 57η διοργάνωση, η οποία φιλοξενήθηκε τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 επιχειρήσεων και περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ, καθώς και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), θα βρίσκονται στον χώρο προκειμένου να παρέχουν ενημέρωση για τα προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η 58η «Ημέρα Καριέρας» εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των ανέργων και όσων αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που διαθέτουν κενές θέσεις, διευκολύνοντας την απευθείας επικοινωνία υποψηφίων και εργοδοτών.