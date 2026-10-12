Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 12 έως 16 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 63.782.008,50 ευρώ σε 61.636 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

• Από 12 έως 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.