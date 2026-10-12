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Επεκτείνεται περαιτέρω η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε 500.000 εργαζόμενους
Εργασιακά
09:41 - 12 Οκτ 2026

Επεκτείνεται περαιτέρω η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε 500.000 εργαζόμενους

Reporter.gr Newsroom

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Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών, σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια καθώς και σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας η οποία τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026 και πλέον περνάει σε πλήρη εφαρμογή.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με τη νέα επέκταση, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προστατεύει σχεδόν μισό εκατομμύριο επιπλέον εργαζόμενους. Συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους χάρη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας καθώς συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα δημιουργεί και τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για την αποκατάσταση αδικιών και την αύξηση των παροχών προς τους πολίτες. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς η χρήση της έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024».

Όσον αφορά στη δεύτερη φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026 και θα εφαρμόζεται πιλοτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
  • Επισκευές
  • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
  • Διαχείριση νερού και λυμάτων
  • Τυχερά παίγνια

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1ο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025 (αύξηση +36,8%).

Ενδεικτικά:

  • Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)
  • Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)
  • Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)
  • Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)
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